يسابق تطبيق واتساب الزمن لإطلاق مجموعة جديدة من التحديثات القوية قبل انتهاء العام الجاري، من أجل توفير أكبر قدر من الخصوصية والميزات الرائعة للمستخدمين حول العالم، فبشكل دوري ومستمر يتم الكشف عن ميزات جديدة يجري اختبارها استعدادًا لإطلاقها، وميزة أخرى يتم تفعيلها بالفعل للعمل عبر الهواتف المختلفة، سواء الأندرويد او الآيفون، ومؤخرًا تم الكشف عن خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية التي يبحث عنها الكثيرين.

بـ 4 أزرار مختلفة.. ميزة واتساب الجديدة تخطف الأنظار بضغطة واحدة على زر بشكل دبوس

ميزة التدمير الذاتي للرسائل

وعن تفاصيل الميزة الجديدة الرائعة من واتساب الخاصة بالتدمير الذاتي للرسائل الصوتية، فتسمح تلك الميزة للمستخدمين بعدم سماع الرسالة التي يستقبلها أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، وبمجرد وصولها والإطّلاع عليها يتم حذفها تلقائيًا وتدميرها ذاتيًا، بهدف زيادة عناصر الآمان والخصوصية، لاسيما وأن الكثير من المستخدمين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين ولا يريدون الاحتفاظ بها في ملف الوسائط.

جدير بالذكر أن الرسائل الصوتية مثلها مثل الصور تظل موجودة ومحتفظ بها للأبد عبر التطبيق، بحيث يُمكن إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل، إلا أن الميزة الجديدة ستدعم الفئات التي لا تريد الاحتفاظ بها، لتوفير بيئة أكثر أمانًا وخصوصية للرسائل الحساسة.

كيفية تفعيل ميزة الرسائل ذاتية التدمير

أما بالنسبة لكيفية استخدام ميزة إرسال الرسالة الصوتية ذاتية التدمير، فيتم ذلك من خلال اتباع المستخدم الخطوات التالية:

القيام بالضغط المستمر على زر التسجيل الأخضر.

ثم سحب هذا الزر إلى أعلى في اتجاه مفتاح القفل.

في الخطوة الثالثة قم برفع الضغط عن الزر.

سيظهر في هذه الحالة 4 خيارات يمكن للمستخدم واحدة منهم، وهم:

زر إيقاف أحمر: إيقاف التسجيل ويمكن الضغط مرة أخرى على الزر لاستئناف التسجيل. زر فيه رقم واحد داخل دائرة: يتيح حذف الرسالة بعد أن يقوم المستقبل بالاستماع لها. زر على شكل دبوس: يحذف الرسالة. زر إرسال: يرسل الرسالة.

مع العلم أنه في حالة قيام المستخدم بإرسال رسالة صوتية مدمرة ذاتيًا، ستظهر على الفور جانبها علامة مميزة لدى المستقبل، وهي عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة، ما يشير لهم أن أن الرسالة يمكن سماعها مرة واحدة، ولا يمكن إعادة إرسالها ولا حفظها، وفور سماعها ستختفي آليًا إذا مر أسبوعين دون فتحها ولا سماعها.

جدير بالذكر أن whattsapp يتيح ميزة عرض الرسالة الصوتية مرة واحدة للمستخدمين، الخاصة بإمكانية إخفاء الصور والفيديوهات التي يتم إرسالها بشكل ذاتي، ويتيح أيضًا ميزة إخفاء الظهور عن أشخاص محددين بدلًا من الاختفاء عن جميع جهات الاتصال، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء المؤشرات الزرقاء التي تشير إلى قراءتك للرسائل وإعلام المرسل أنك شاهدتها.