بـ 2800 جنيه فقط .. شاومي تطلق الهاتف الاقتصادي Poco C40

أطلقت شاومي هاتفها الاقتصادي Poco C40 في الأسواق العالمية، والذي كانت قد أعلنت عنه الأسبوع الماضي في دولة فيتنام، ويعد من الهواتف ذات الامتيازات القوية والقدرات التصويرية المتميزة، مقارنة بالسعر المعلن عنه، وبحسب موقع “gsmarena” التقني، أن الهاتف Poco C40 له ميزة تنافسية تتمثل في بطاريته التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، وحرصت العلامة التجارية لشركة شاومي Xiaomi، على شحن الجهاز بشاحن بقوة 10 وات، ونوضح في تقريرنا التالي تفاصيل إطلاق شركة شاومي لهاتفها الاقتصادي Poco C40، وموضوعات أخرى ذات صلة .

مواصفات هاتف شاومي Poco C40

حرصت شركة شاومي على إطلاق هاتف يتميز بمواصفات جيدة، وسعر اقتصادي يناسب الكثير من العملاء، فقامت بإطلاق الجهاز الجديد Poco C40، ومن أهم مواصفاته :

أبعاد الجهاز

الطول – 169.6 مم

العرض – 76.6 مم

السُمك – 9.2 مم

وزن الجهاز – 204 مم

مواد تصنيع الجهاز

الظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك

الشبكات والشرائح

سرعة انترنت – شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت وشبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت

نوع شريحة – Nano SIM

عدد الشرائح – 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1

الشاشة

حجم الشاشة – 6.71 بوصة

أبعاد الشاشة – 9 : 20.6

حماية الشاشة – زجاج Concore Glass

تقنيات الجهاز

اسم المعالج – JLQ JR510

المعالج – ثماني النواة

الرام – 4 جيجابايت

الذاكرة الداخلية – 64 جيجابايت

الذاكرة الخارجية – يدعم بطاقة MicroSD

نظام التشغيل – اندرويد 11

الكاميرات

الخلفية – 2 كاميرات، 13 + 2 ميجابكسل

السلفي – بدقة 5 ميجابكسل

محتويات علبة الجهاز

الجهاز

الشاحن (10 واط)

كابل USB Type-C

جراب للحماية

دبوس لإخراج الشرائح

ألوان الجهاز

الأسود

الأصفر

الأخضر

الشحن والبطارية

الشحن السريع – بقوة 18 واط

نوع البطارية – بطارية ليثيوم بو

السعة – 6000 ملي أمبير

قابلية إزالة – غير قابلة للإزالة

مميزات جهاز Poco C40

حرصت شركة شاومي على تصنيع الجهاز Poco C40، بمميزات جيدة على الرغم من سعره الاقتصادي، منها :

شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.71 تغطي معظم الواجهة مع نوتش اعلى الشاشة .

الهاتف مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD .

ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت .

يدعم شبكات إتصالات الجيل الرابع فورجي 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 150 ميجابايت .

يدعم الشحن السريع للبطارية (بقوة 18 واط) .

مزود بمستشعر بصمة الأصابع خلف الهاتف .

سعة بطارية الهاتف ضخمة جدا (6000 ملي أمبير) .

عيوب جهاز Poco C40

على الرغم من مميزات جهاز Poco C40، إلا أنه مثل باقي الأجهزة لا يخلو من وجود عيوب، نذكر منها :

الهاتف لا يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز .

دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل فقط، وتعتبر ضعيفة .

الهاتف غير مزود بمستشعر الجيروسكوب .

على الرغم من أن الهاتف يدعم الشحن بقوة 18 واط، إلا ان علبة الجهاز تحتوي على شاحن 10 واط فقط .

سعر جهاز Poco C40

السعر الذي أعلنت عنه شركة شاومي اقتصادي وتنافسي للغاية، ويأتي في الوقت ترفع فيه الشركات الأخرى أسعار أجهزتها المطروحة مؤخرًا، وجاء سعر جهاز Poco C40 على النحو الآتي :