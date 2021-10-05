بعض النصائح بيها باقات النت المنزلي هتكمل معاك لنهاية الشهر… مش هتشحن مرتين

الكثير من مستخدمي باقات النت الأرضي يشتكون من انتهاء الباقة قبل نهاية الشهر مما يضطر البعض إلى شحن باقات النت مرتين وربما ثلاث مرات، ولكن هل فكرت يوماً أن أحد أسباب انتهاء باقات النت هو الاستخدام الخاطئ لشبكة الواي فاي!!، نعم بعض الأشياء التي نتركها ولا نهتم لها هي السبب الخفي في انتهاء باقة النت والشحن مرة واثنين وتلاته.

بعض النصائح لبقاء باقات النت المنزلي

النصيحة الأولى لبقاء النت، وهي عن طريق تقليل جودة الفيديوهات التي تشاهدها أو تقوم بتحميلها من أحد مواقع التواصل فيجب أن تكون جودة قليلة أو متوسطة وأبتعد تماما عن الجودة المرتفعة للفيديوهات.

النصيحة الثانية لبقاء الباقة

قم بإلغاء خاصية التحميل التلقائي للوسائط على الواتساب وكذلك على تليجرام وأي من تطبيقات التراسل الاجتماعي والتي تكون سبباً في التحميل المبالغ فيه وبالتالي انتهاء باقة النت.

النصيحة الثالثة

التحديث التلقائي إن كان هاتفك يقوم كل فترة بتحديث التطبيقات بشكل تلقائي فقم بغلق تلك الخاصية حتى لا يستنفذ باقات النت المنزلي.

النصيحة الرابعة

التطبيقات التي لا تستخدمها هي شفاط للباقة خفي فهي تعمل حتى لو لم تقوم بفتحها وتظنها خاملة إلا إنها تستهلك جزء كبير من مساحة الهاتف كما انها تستهلك الكثير من باقة النت لذى قم بحذف أي تطبيقات مهمله.

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