بعد “واتساب” .. تهديد خطير يستهدف الاستيلاء على حساب “فيسبوك”

حذر خبراء الأمن السيبراني من تهديد جديد وخطير يستهدف الاستيلاء على حسابات “فيسبوك”، بطريقة احتيالية تشبه الطريقة المُتبعة للاستيلاء على حساب “واتساب“، حيث تعتمد طريقة السيطرة والاستيلاء الجديدة على حساب “فيسبوك” على إيهام صاحب الحساب أن حسابه في خطر، من خلال إرسال المحتلين للضحية رسالة على أعتبار أنهم من فريق الدعم الخاص بالتطبيق، ثم يتم استدراج صاحب الحساب حتى يتم السيطرة الكاملة على حسابه.

تهديد خطير يستهدف حساب فيسبوك

وأكد باحثين تابعين لمركز “Abnormal Security” التقني، أن التهديد الجديد يعتمد على الاستيلاء على كلمة المرور الخاصة بصاحب الحساب، وذلك من خلال رسالة تحذيرية على هيئة “طُعم”، بمجرد الاستجابة لها والتفاعل معها تبدأ سلسلة من الإجراءات يدخلك فيها المحتال، وتنتهي بالاستيلاء على كلمة المرور الخاص بحسابك على فيسبوك، ومن ثم السيطرة على الحساب بالكامل.

وذكرت صحيفة “express” البريطانية أن الرسالة التي يبعثها المحتال لصاحب حساب فيسبوك، في الغالب يكون فحواها أنك قد قمت بنشر محتوى ينتهك حقوق أشخاص آخرين، ويقوم مرسل الرسالة باعتباره من فريق الدعم الخاص بتطبيق فيس بوك بتوجيه تحذير بأنه سيتم إغلاق حسابك، ويطلب منك أن تتخذ مجموعة من الخطوات حتى تصحح الخطأ الذي وقعت فيه.

وبمجرد تفاعل المستخدم مع الرسالة والاستجابة لطلب المحال بالضغط على رابط داخل الرسالة، ينقلك الرابط لمنشور على فيسبوك يحتوى على رابط أخر لموقع خارجي، هذا الموقع الخارجي تحت سيطرة هذا الشخص المحتال، ويطلب منك بيانات حسابك لإصلاح الخطأ الذي قمت به، بعدها تصبح جميع بيانات حسابك على فيس بوك تحت سيطرته.

وأشار الباحثين في “Abnormal Security” أن أغلب المستهدفين لعمليات الاختراق الجديدة لحسابات فيس بوك، هم أصحاب الصفحات الكبيرة، والذين في غالب الأمر يكونون متخوفين بشكل كبير من إغلاق صفحاتهم سواء كانت تجارية أو ترويجية، الأمر الذي يعرضهم لخسائر فادحة.

قد يهمك أيضاً: تهديد خطير يستهدف حساب واتساب WhatsApp

كيف احمي حسابي من هذا التهديد

ووجهت شركة “ميتا” المالك الفعلي لتطبيق “فيسبوك” مجموعة من النصائح لتجنب مثل هذه التهديدات تتمثل فيما يلي: