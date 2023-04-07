بعد مطالبات من مستخدمي “أندرويد”.. واتساب يستجيب لهم ويقدم ميزة “الآيفون”
منذ زمن أتاح “واتساب” لمتسخدمي هواتف “آيفون” ميزة تعرف باسم “شريط التنقل”، ولم يتحها لم لمستخدمي “أندرويد” لتنوي الشركة مؤخرًا إتاحتها لمستخدمي نظام التشغيل “أندرويد” وتعمل على اختبارها على حاليًا، وتمثل هذه الميزة واجهة جديدة ظهرت في صورة نشرها موقع “WABetaInfo” التقني الذي يتابع التطورات في “واتساب“.
حيث نشر الموقع صورة التحديث المرتقب على واجهة التطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد“، مضيفًا أن شريط التنقل الموجود في أسفل واجهة تطبيق “واتساب” هو جوهر التحديثات المرتقبة في “أندرويد”، بحيث يكون مماثلا لذلك الشريط الموجود في هواتف “آيفون”.
مهام شريط التنقل
شريط التنقل أسفل “واتساب” موجود حاليًا في هواتف “آيفون” فقط، وله مهام متعددة من أهمها، أنه سيحتوي على خاصية المكالمات، وميزة وضع الحالة، وخدمة المجتمعات، والدردشات، وهو غير موجود حاليًا في هواتف “أندرويد”، ولكن لا زال اختباره قيد الإجراء من قبل الشركة.
مميزات الإضافة الجديدة
من أهم مميزات شريط التنقل، كما يقول الموقع التقني، أنها ستجعل من الانتقال بين الهواتف التي تعمل بنظامي “آيفون” و”أندرويد” أسهل بكثير من السابق، بجانب أنه سيسهّل على المستخدمين الوصول بسهولة وسرعة إلى المهام الأساسية.
الإضافة جاءت بعد مطالبات من مستخدمي “أندرويد”
يجدر الإشارة إلى العديد من مستخدمي “واتساب” على هواتف “أندرويد” قد طالبوا بتصميم جديد لواجهة التطبيق في هواتفهم؛ بسبب أن الواجهة الحالية أصبحت قديمة حسب قولهم، وليست مريحة في الاستخدام.
وذكر الموقع أن الميزة الجديدة قد تظهر للنور خلال أقرب تحديث للتطبيق، مع العلم أنه قد رصدها في النسخة التجريبية لـ”واتساب”.