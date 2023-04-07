مهام شريط التنقل

شريط التنقل أسفل “واتساب” موجود حاليًا في هواتف “آيفون” فقط، وله مهام متعددة من أهمها، أنه سيحتوي على خاصية المكالمات، وميزة وضع الحالة، وخدمة المجتمعات، والدردشات، وهو غير موجود حاليًا في هواتف “أندرويد”، ولكن لا زال اختباره قيد الإجراء من قبل الشركة.

مميزات الإضافة الجديدة

من أهم مميزات شريط التنقل، كما يقول الموقع التقني، أنها ستجعل من الانتقال بين الهواتف التي تعمل بنظامي “آيفون” و”أندرويد” أسهل بكثير من السابق، بجانب أنه سيسهّل على المستخدمين الوصول بسهولة وسرعة إلى المهام الأساسية.

الإضافة جاءت بعد مطالبات من مستخدمي “أندرويد”

يجدر الإشارة إلى العديد من مستخدمي “واتساب” على هواتف “أندرويد” قد طالبوا بتصميم جديد لواجهة التطبيق في هواتفهم؛ بسبب أن الواجهة الحالية أصبحت قديمة حسب قولهم، وليست مريحة في الاستخدام.

وذكر الموقع أن الميزة الجديدة قد تظهر للنور خلال أقرب تحديث للتطبيق، مع العلم أنه قد رصدها في النسخة التجريبية لـ”واتساب”.