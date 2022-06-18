بعد طول انتظار..طريقة منع شخص أو أشخاص من رؤية صورة البروفايل على واتساب بدون برامج

هناك بعض التحديثات التي كانت ينتظرها الكثيرون ومنها تحديد صورة البروفايل أو الملف الشخصي لعدد معين من الأصدقاء أو اقتصار الصورة الشخصية على الأهل فقط والمقربين وتصبح الصورة فارغة لمن لا ترغب في إظهار صورة ملفك الشخصي لهم، ومنذ أيام قلائل وبعد أن انتهت الفترة التجريبية قامت إدارة واتساب بتفعيل خاصية تحديد الأشخاص الذين يمكنكم رؤية صورة ملفك الشخصي في خطوة نحو خصوصية أكبر.

ماهي الخاصية الجديدة لخصوصية واتساب

من أهم ما يسعى إليه تطبيق التراسل الفوري واتساب هو المزيد من الخصوصية لمستخدميه ومن أكثر الطلبات الملحة من مستخدمي التطبيق كانت طريقة إخفاء صورة الملف الشخصي من أشخاص بعينهم وأن تظل الصورة ليراها أشخاص آخرون، حتى قام فريق عمل واتساب بعمل تحديث جديد يستطيع فيه الجميع من التحكم فيمن يرى الصورة الشخصية ومن لا يستطيع رؤيتها وبدون استخدام برامج إضافية للتطبيق أو استخدام واتساب الذهبي.

خطوات التحكم في صورة البروفيل الشخصي

التحكم في من يرى الصورة الشخصية على واتساب أصبح الآن في متناول جميع مستخدمي واتساب فقط بعد تطبيق الخطوات التالي ذكرها :_

1- قم بفتح تطبيق واتساب من جهازك المحمول.

2- من الثلاث نقاط في أعلى يسار الشاشة قم بالضغط عليهم واختار الخصوصية.

3_ من الخصوصية قم بالضغط على كلمة الصورة الشخصية وسيقوم التطبيق بفتح تلك الخاصية لتجد بداخلها اختيارات عديدة للتحكم.

4- قم بالضغط على جهات اتصالي باستثناء سيفوم التطبيق بفتح صفحة جديدة ستجد بها جميع جهات اتصالك.

5- قم بعمل علامة أمام جهة الاتصال التي لا ترغب في أن ترى صورتك الشخصية وبعد الانتهاء من تحجيم الأشخاص الذي لا ترغب فيهم اضغط علامة الصح ثم تم .