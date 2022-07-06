تقنية

بعد سنوات من الانتظار.. واتساب WhatsApp سوف يطلق ميزة “وضع التخفي” لحالتك على التطبيق

دعاء رفعت

بعد سنوات من الانتظار لتحقيق الطلب الأكثر رواجًا بين مستخدمي التطبيق،سوف يطلق واتساب WhatsApp، ميزة “وضع التخفي” لحالتك على التطبيق، وسوف تتيح هذه الميزة للمستخدمين الدخول عبر التطبيق دون معرفة أصدقائهم أو جهات الاتصال الخاصة بهم..

واتساب WhatsApp يطلق ميزة “التخفي”

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وفقًا لموقع WABetaInfo، الذي اكتشف الميزة لأول مرة، فإن المستخدمون الآن يمكنهم استخدام تطبيق واتساب في “وضع التخفي”، وهو ما سوف يتيح للبعض استخدام التطبيق دون إزعاج من الآخرين أو اكتشاف الأصدقاء وضعهم النشط في كل الأوقات.

وستوجد ميزة “وضع التخفي” في قسم الخصوصية، الإعدادات، مباشرة تحت الميزة التي تتيح لك إخفاء “آخر ظهور” من المستخدمين الآخرين، في التطبيق. وحتى الآن، توجد الميزة مفعلة في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS، ولكنه سيتم تفعيله بنظامي Android و Desktop.

متى سوف يتم تفعيل ميزة “وضع التخفي”؟

طبقا للموقع الذي اكتشف الميزة في نظام iOS، فإن ميزة “وضع التخفي” قيد التطوير، لذا لا نعرف التفاصيل حول موعد إصدارها للجمهور، ولكن هناك أنباء عن إصدارها قريبًا.

في الشهر الماضي، طرح واتساب WhatsApp، ميزة أخرى تتيح للمستخدمين أخذ سجل رسائلهم معهم عند التبديل من Android إلى iPhone، باستخدام تطبيق “Move To iOS” المتاح في متجر التطبيقات.

وتستخدم ميزة “Move To iOS” بالفعل للتبديل بين بيانات الهاتف الأخرى بما في ذلك تفاصيل الاتصال والصور ومقاطع الفيديو، ولكن تم تحديثها لتشمل بيانات واتساب.

دعاء رفعت

صحفية مصرية متخصصة بالشأن الإسرائيلي
رئيسة قسم الشؤون الخارجية بمجلة المصور- دار الهلال
مدير تحرير موقع "هير نيوز" الإلكتروني


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