بعد خلل الفيسبوك تعرف على كيفية معرفة آخر الأصدقاء المضافين لديك ومراجعة القائمة

يحتمل أن تزداد “مشكلة التطفل” على “فيسبوك” حرجًا بعد حدوث خلل في الشبكة الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، حيث أرسل النظام طلبات صداقة تلقائية إلى ملفات شخصية تم عرضها على الأشخاص، وبسبب ذلك العطل يجد المستخدمون أنفسهم مضطرين لإلغاء هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن.

اصلاح الخطأ التقني في فيسبوك

أكد متحدث باسم Meta الشركة المالكة لـ “فيسبوك”، أنهم قد قاموا بإصلاح خطأ حدث في تحديث لتطبيقهم وقد تسبب هذا الخطأ في إرسال بعض طلبات الصداقة عن طريق الخطأ إلى أشخاص على “فيسبوك“، ولقد تم إيقاف حدوث هذا الخطأ وتمت الاعتذار عن أي إزعاج قد تسببه هذه المشكلة.

مراجعة طلبات الصداقة لديك

يمكنك التحقق من الأشخاص الذين قاموا بزيارة ملفك الشخصي على فيسبوك ببساطة عن طريق زيارة صفحة الأصدقاء على الموقع، يمكنك الوصول إلى هذه الصفحة عن طريق كتابة “facebook.com/friends” في شريط البحث، أو يمكنك التوجه إلى هذا الرابط مباشرة.

ستتمكن من رؤية قائمة الأشخاص الذين أضفوك كصديق وتلك الذين تم قبول طلبات صداقتهم من قبلك، ومن هناك يمكنك تحليل الأشخاص الذين تفاعلوا مع محتواك أو قاموا بزيارة صفحتك الشخصية.

ستجد هنا قائمة بالطلبات، بما في ذلك الطلبات التي تم إرسالها عن طريق الخطأ من قبل أشخاص تطفلوا على ملفك الشخصي، يُمكنك أيضًا معرفة الملفات الشخصية التي تم إرسال طلبات صداقة لها عن طريق الخطأ، وذلك من خلال هذا الرابط مباشرةً، أو قم قم بالنقر على “طلبات الصداقة” في علامة التبويب اليمنى، ومن ثم اختر “عرض طلبات الإرسال” لمراجعة الطلبات المعلقة والتحقق من الوجود المحتمل لأي طلبات تم إرسالها عن طريق الخطأ.

يجب عليك النقر على علامة التبويب اليمنى التي تحمل عنوان “طلبات الصداقة” في صفحة فيسبوك بعد ذلك، يجب عليك اختيار “عرض طلبات الإرسال” للوصول إلى قائمة الطلبات المعلقة، يجب الانتباه إلى أن الثغرات الغريبة في منصات الوسائط الاجتماعية تحدث غالبًا عندما يقوم المهندسون بإجراء تغييرات أو تعديلات على تجربة المستخدم.