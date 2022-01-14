بعد توقفها لسنوات إعادة بثها ضمن باقة المجد .. حصريا وقبل الجميع تردد قناة بسمة يناير 2022

كتب ومتابعة / زكريا العبد

أعلنت شبكة المجد عن بدء قناه جديدة من ضمن قنوات المجد بثها التجريبي علي مدار نايل سات تحت اسم “بسمة ” ، وما زالت تعمل اللوجو فقط مع شريط الاعلانات ، الجدير بالذكر أن باقة قنوات المجد الفضائية هي شبكة قنوات فضائية سعودية متنوعة ذات ضوابط شرعية إسلامية بدأت بثها بتاريخ 6 نوفمبر 2002م/1 رمضان عام 1423هـ. قنوات شبكة المجد الفضائية هي ثالث مشغل للتلفزيون المدفوع في العالم العربي بعد OSN، beIN وتضم في شبكتها العديد من المشتركين.

وفي ذات الصدد ، أعلنت شبكة المجد الفضائية في بيان لها أنها تسعى إلى إبراز سماحة الإسلام والدعوة إلى الخير وتعزيز الانتماء للوطن والأمة العربية والإسلامية، والعناية بالطفل والاهتمام بالشباب والفتيات والأسرة وتنمية الحياة الاجتماعية. وتلتزم شبكة المجد بالسياسات الإعلامية للمملكة العربية السعودية وتسعى لتعزيز دور المواطن السعودي في شتى المجالات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي. كما تسعى شبكة المجد لتحقيق الأهداف التالية : 1. الدعوة إلى الخير والحث عليه، لبناء مجتمع يسوده التكافل والتراحم بين أفراده. 2. تعزيز المنهج الوسطي في تناول شؤون الحياة، حيث التوازن والشمول. 3. ترسيخ آلية متوازنة في التعامل مع مستجدات الحياة العصرية، ومنتجات التكنولوجيا ووسائل الإتصال. 4. العناية بالطفل، والتعاون مع الأسرة والمؤسسات التربوية لتحقيق تنشئة سليمة ومثمرة لأجيال المستقبل. 5. الاهتمام بالشباب والفتيات، ومساعدتهم في وضع أسس ثابتة لبناء حياتهم ورسم مستقبلهم، مع التركيز على قيم العمل والإنتاج والعطاء. 6. العناية بالأسرة، وتنمية الحياة الاجتماعية، والمساهمة في معالجة مشكلات المجتمع بلغة إعلامية قديرة وحكيمة ومؤثرة.

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