بعد توفرها لا تستخدم خدمة 5G إلا للضرورة!.. تعرف على الاسباب

تعتبر تقنية 5G طفرة في عالم الاتصالات، حيث توفر سرعات إنترنت فائقة تتجاوز بكثير سابقتها 4G، هذه السرعة العالية تعني تنزيلات أسرع، بث فيديو بجودة 4K بدون تأخير، واتصال أكثر استقراراً، إلى جانب ذلك، تتيح هذه التقنية زمن استجابة منخفض جداً، مما يجعلها مثالية للألعاب عبر الإنترنت والتطبيقات التي تعتمد على الاتصال الفوري مثل الجراحة عن بُعد والقيادة الذاتية، كما تدعم عدداً أكبر من الأجهزة المتصلة في وقت واحد، وهو ما يعزز كفاءة المدن الذكية وإنترنت الأشياء.

لكن رغم هذه المزايا، هناك بعض العيوب المرتبطة باستخدام 5G، أولاً تستهلك هذه التقنية قدرًا كبيرًا من باقة الإنترنت نظراً لجودتها العالية وسرعتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى نفاد الباقة بسرعة مقارنةً بالشبكات الأقدم، ثانياً تؤثر 5G على استهلاك موارد الهاتف المحمول، حيث تحتاج إلى أجهزة حديثة تدعمها وتستهلك قدراً أكبر من الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض عمر البطارية بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك، البنية التحتية ل 5G لم تكتمل بعد في جميع المناطق، مما يجعل التغطية غير متاحة في أماكن كثيرة، وقد يضطر المستخدم إلى التبديل بين الشبكات باستمرار.

خدمة الإنترنت في مصر ليست غير محدودة، إذ تعتمد معظم الباقات على سقف استهلاك معين، مما يجعل استخدام تقنية 5G قد يؤدي إلى استنزاف الباقة بسرعة أكبر، لذا من الأفضل الانتباه إلى استهلاك البيانات لتجنب انتهاء الباقة قبل موعدها المحدد.

لا تستخدم 5G إلا عند الحاجة الفعلية، مثل تنزيل الملفات الكبيرة أو تشغيل التطبيقات التي تحتاج إلى سرعة فائقة، أما بالنسبة للاستخدام اليومي المعتاد، فقد تكون 4G خياراً أكثر توفيراً للبيانات والطاقة، مما يساعد في إطالة عمر الهاتف وتقليل استهلاك الباقة.