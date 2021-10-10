بعد التوقف .. كيفية استخدام بدائل واتس اب في حالة الأعطال

بعد أن توقفت مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر والأكثر استخدامًا فيس بوك وانستجرام وتطبيق واتس اب لعدد من الساعات، كان على الجميع البحث عن أفضل البدائل لتطبيقات التواصل الاجتماعي التي يمكن الهروب إليها والتواصل اجتماعيًا من خلالها، وهذا بعد استياء المليارات من مستخدمي واتساب اب على مستوى العالم، إليكم في السياق التالي نوضح أفضل بدائل واتس اب في حالة الأعطال، تابع للمزيد من التفاصيل.

بدائل واتس اب في حالة الأعطال

تتوفر بعض التطبيقات البديلة عن واتس اب والتي يمكن استخدامها في حالة الأعطال وأبرز تلك التطبيقات ما يلي:

تطبيق سيجنال SIGNAL.

تطبيق تيليجرام Telegram

تطبيق فايبر Viber

طريقة استخدام سيجنال Signal

يعتمد تطبيق سيجنال على نظام التشفير، حيث يتمكن الأفراد من مستخدمي التطبيق استخدام خاصية التشفير لإرسال الرسائل الجماعية أو الرسائل النصية، كما يمكن عبر التطبيق إجراء المحادثات الهاتفية أو ارسال الصور المتضمنة الفيديوهات والصور وملفات الصوت.

يمكن تنزيل وتثبيت تطبيق سيجنال على الهاتف الأندرويد واستخدامه بالطريقة التالية:

يتم تثبيت التطبيق عبر جوجل بلاي بالبحث عن سيجنال ثم النقر على أيقونة تثبيت.

عليك بالموافقة على طلب إذن الدخول لقامة جهات الاتصال وملفات الوسائط.

انقر بعدها على المتابعة ثم وافق على الأذونات التي تظهر لك.

أكتب رقم الهاتف، ثم انقر على أيقونة التسجيل.

وافق على السماح بالمطالعة على الرسائل النصية من سيجنال للتحقق من رقم الهاتف، بالنقر على متابعة ثم وافق بالنقر على زر Allow

يتم ضبط الاعدادات الشخصية بكتابة الاسم والصورة الشخصية، ثم انقر على زر الانتهاء.

انقر على أيقونة تحديد سيجنال كتطبيق افتراضي للرسائل النصية.

كيفية استخدام تطبيق تيليجرام

يتميز تطبيق تيليجرام بتوفر به خاصية المكالمات الصوتية الفردية والجماعية و الدردشات وخاصية تشفير البيانات، مع إمكانية إنشاء المجموعات المختلفة التي يمكن إضافة إليها ما يصل إلى 128 جهة إتصال.

كما يتم استخدام تطبيق تيليجرام عبر اتباع التالي: