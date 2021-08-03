بعد اختراق الجوكر الخبيث للتطبيقات.. احمي حساب واتساب الآن من الإختراق بـ 5 خطوات

يجب على المستخدمين حماية حسابات واتساب الخاصة بهم، وخاصةً بعد اكتشاف وجود اختراقات كثيرة لعدد كبير من البرامج الرسمية الموجودة في جوجل بلاي، حيث اكتشفت شركة جوجل وجود فيروس الجوكر الخبيث قد تسلل لعدد من البرامج على متجرها الرسمي فحذرت المستخدمين من تلك البرامج، وحذفت 11 برنامج خلال الأيام القليلة الماضية.

كيفية حماية حساب واتساب من الإختراق والتجسس

وقبلها حذفت جوجل أيضاً نحو 10 تطبيقات أخرى اتضح لها أنها تسرق كلمات مرور المستخدمين الخاصة بهم، وذلك عن طريق تقديم بعض المزايا للمستخدم عند تحميل التطبيق، ولكن بشرط التسجيل عن طريق حساب الفيس بوك، ومن هنا يتم سرقة الباسورد الخاص بك.

ونظراً لأهمية حساب واتساب وكثرة استخدامة بالرغم من مزاياه القليلة مقارنةً بالتطبيقات الأخرى، إلا أنه يجب تأمين الحساب بشكل جيد وخاصةً مع كثرة التجسس على البيانات من خلال الإختراقات بواسطة البرامج الخبيثة، ولتأمين حسابك واتس آب قم بفعل هذه الخطوات فوراً.

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أولاً: يجب على المستخدم تحديد جهات الإتصال التي يمكنها متابعته ورؤية حالته.

ثانياً: قم بإعداد عدم إدخالك في أي مجموعات إلا بعد أخذ الإذن منك.

ثالثاً: قم بإخفاء ظهور حالتك “Last Seen”.

رابعاً: قم بوضع قفل حيوي مثل البصمة أو النمط.

خامساً: قم بحظر أي جهة اتصال لا ترغب إرالها رسائل لك.