بعد إطلاقه رسميًا| ما الفرق بين هاتف OnePlus 12 و OnePlus 11.. مقارنة بين عمالقة وان بلس

أطلقت شركة وان بلس هاتفها الجديد OnePlus 12، الذي يعد نسخة محدثة من هاتف OnePlus 11، تحتوي على العديد من التحسينات الجديدة مقارنة بالإصادر السابق، إلا أنه يحمل نفس التصميم تقريبًا.

هاتف وان بلس 12 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

ونقدم لكم عبر السطرو التالية مقارنة بين كلا الهاتفين من ناحية المواصفات والسعر، والمميزات التي يحملها كل منهما.

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus 12 بتصميم يشبه بنحو كبير تصميم هاتف OnePlus 11، مع بعض الفروق الطفيفة، مثل:

ظهور الفلاش خارج إطار الكاميرات الخلفية.

زيادة حجم الإطار الدائري الذي يضم الكاميرات الخلفية.

نقل زر التشغيل وأزرار التحكم في مستوى الصوت إلى الجهة اليمنى.

كما أن هاتف OnePlus 12 مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP65، بينما جوال OnePlus 11 مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP64.

يتوفر OnePlus 12 بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، بينما يتوفر OnePlus 11 بلونين فقط، هما: الأسود، والأخضر.

الكاميرا:

من ناحية الكاميرا، يأتي هاتف OnePlus 12 بترقية كبيرة في الكاميرا الخلفية، فيضم نظام كاميرا مكون من ثلاث عدسات، الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 64 ميجابكسل (بيريسكوب)، وثالثة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، بينما يضم هاتف OnePlus 11 نظام كاميرا مكون من ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل للأساسية، بالإضافة 48 ميجابكسل للعدسة فائقة الاتساع، ودقة 32 ميجابكسل للكاميرا الماكرو.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية أكبر تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير/ساعة، بينما تبلغ سعة بطارية هاتف OnePlus 11 قدرة 5 آلاف مللي أمبير/ساعة، ويدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط، لكن OnePlus 12 يدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 55 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

المعالج والذاكرة:

يعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الثماني النوى، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى واحد تيرابايت.

أما هاتف OnePlus 11 فيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الثماني النوى، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت.

السعر:

أما من نحاية السعر فيبدأ سعر هاتف OnePlus 12 في السوق الصينية من 600 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر هاتف OnePlus 11 من 660 دولار أمريكي.

مميزات يتفوق فيها OnePlus 12 على OnePlus 11

يتميز هاتف OnePlus 12 بالعديد من التحسينات مقارنةً بهاتف OnePlus 11 وهي كالتالي:

تصميم مقاوم للماء والغبار.

كاميرا خلفية أكثر قوة.

بطارية أكبر.

شحن أسرع.

معالج أقوى.

ومع ذلك، فإن سعر هاتف OnePlus 12 أعلى من سعر هاتف OnePlus 11، وإليك المواصفات الكاملة للهاتفين في الجدول التالي: