تقنية

بعد إطلاقه رسمياً.. سعر ومواصفات هاتف Redmi K50i أحدث إصدارات شركة شاومي

سعيد شعبان

قامت شركة شاومي الأسبوع الماضي بإطلاق هاتفها الأحدث Redmi K50i، بالإضافة إلى سماعة لاسلكية “أذن” بإسم Redmi Buds 3 Lite، والهاتف مناسب للفئة المتوسطة، وجاء بمواصفات فائقة، وتم تزويده بمعالج حديث ثماني النواه من شركة ميديا تك.

بعد إطلاقه رسمياً.. سعر ومواصفات هاتف Redmi K50i أحدث إصدارات شركة شاومي

سعر ومواصفات أحدث إصدارات شاومي Redmi K50i

وحول مواصفات هاتف Redmi K50i فقد جاءت كالآتي:

هاتف Redmi K50i الجديد من شاومي تجربة فريدة وامكانيات متطورة

مقارنة مواصفات OPPO Reno8 & Redmi K50i والأسعار

نوع الشاشة LCD
مقاس الشاشة 6.6 بوصة
الجودة FHD+
معدل التحديث 144 هرتز
الشاشة تدعم معمارية HDR10
وتدعم الشاشة تقنية Dolby Vision
ذروة السطوع 650 شمعة تقريباً
طبقة الحماية للشاشة Corning Gorilla Glass 5
نوع المعالج ثماني النواة MediaTek Dimensity 8100
معالج الرسوميات Mali-G610

مواصفات الذواكر ونظام التشغيل لهاتف Redmi K50i

الرام 8 جيجا بايت
نوع الرام LPDDR5
الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت
نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1
نظام التشغيل أندرويد 12
الواجهة MIUI 13
الهاتف يدعم 5G
Wi-Fi 6
Bluetooth v5.3
GPS / A-GPS
منفذ شحن USB Type-C

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مواصفات بطارية وكاميرات هاتف Redmi K50i

  • البطارية تأتي بدقة 5080 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع.
  • قوة الشحن السريع 67 وات.
  • الكاميرات ثلاثية.
  • دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل.
  • مستشعر الرئيسية Samsung ISOCELL GW1.
  • الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل للماكرو.
  • دقة كاميرا السيلفي 16 ميجا بيكسل.

سعر هاتف Redmi K50i

325 دولار لنسخة 6 رام + 128 جيجا بايت للذاكرة الداخلية.

سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    اشياء قيمة

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