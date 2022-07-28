بعد إطلاقه رسمياً.. سعر ومواصفات هاتف Redmi K50i أحدث إصدارات شركة شاومي
قامت شركة شاومي الأسبوع الماضي بإطلاق هاتفها الأحدث Redmi K50i، بالإضافة إلى سماعة لاسلكية “أذن” بإسم Redmi Buds 3 Lite، والهاتف مناسب للفئة المتوسطة، وجاء بمواصفات فائقة، وتم تزويده بمعالج حديث ثماني النواه من شركة ميديا تك.
سعر ومواصفات أحدث إصدارات شاومي Redmi K50i
وحول مواصفات هاتف Redmi K50i فقد جاءت كالآتي:
|نوع الشاشة
|LCD
|مقاس الشاشة
|6.6 بوصة
|الجودة
|FHD+
|معدل التحديث
|144 هرتز
|الشاشة تدعم معمارية
|HDR10
|وتدعم الشاشة تقنية
|Dolby Vision
|ذروة السطوع
|650 شمعة تقريباً
|طبقة الحماية للشاشة
|Corning Gorilla Glass 5
|نوع المعالج ثماني النواة
|MediaTek Dimensity 8100
|معالج الرسوميات
|Mali-G610
مواصفات الذواكر ونظام التشغيل لهاتف Redmi K50i
|الرام
|8 جيجا بايت
|نوع الرام
|LPDDR5
|الذاكرة الداخلية
|256 جيجا بايت
|نوع الذاكرة الداخلية
|UFS 3.1
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|الواجهة
|MIUI 13
|الهاتف يدعم
|5G
Wi-Fi 6
Bluetooth v5.3
GPS / A-GPS
|منفذ شحن
|USB Type-C
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مواصفات بطارية وكاميرات هاتف Redmi K50i
- البطارية تأتي بدقة 5080 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- قوة الشحن السريع 67 وات.
- الكاميرات ثلاثية.
- دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل.
- مستشعر الرئيسية Samsung ISOCELL GW1.
- الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل للماكرو.
- دقة كاميرا السيلفي 16 ميجا بيكسل.
سعر هاتف Redmi K50i
325 دولار لنسخة 6 رام + 128 جيجا بايت للذاكرة الداخلية.
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