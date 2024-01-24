بعد إبداع الوحش الكوري سامسونج في سلسلة Galaxy S24 تقارير تكشف مفاجآت غير سارة حول تقنيات جلاكسي للذكاء الإصطناعي

قامت شركة سامسونج بمفاجأة عشّاقها بالتقنيات التي زودت بها سلسلة هواتفها Galaxy S24، والتي أطلقت عليها إسم جلاكسي للذكاء الإصطناعي، وكانت أهم ميزات سلسلة إس 24 ميزة الترجمة الصوتية ثنائية الإتجاة خلال الوقت الفعلي للمكالمة التي تجري بين طرفين بلغتين منفصلتين، لكن هناك بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى مفاجآت غير سارة حول تقنيات سامسونج للذكاء الإصطناعي.

سلسلة Galaxy S24

سامسونج وميزات الذكاء الإصطناعي في سلسلة Galaxy S24

حيث ذكر تقرير صحفي للجريدة الهندية “إنديا إكسبريس” أن تقنيات سامسونج للذكاء الإصطناعي في سلسلة جلاكسي إس 24 قد لا تكون مجانية خلال السنوات القادمة، وذكر التقرير أنه حتى نهاية عام 2025 ستكون ميزات الترجمة الفورية وإزالة الكائنات من الصور مجانية، وبعد 2025 قد تكون هذه الميزات بمقابل مادي.

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وأفاد التقرير للجريدة الهندية المذكورة أن مصادر داخل شركة سامسونج قالت أنه بعد نهاية 2025 قد يتم تطبيق شروط مختلفة لاستخدام ميزات الذكاء الإصطناعي التي تقدمها بعض الجهات الخارجية، ويذكر أن سامسونج لم تقم بتقديم أي تفاصيل رسمية حول إمكانية جعل ميزات الذكاء الإصطناعي بمقابل مادي.

وأفادت صحيفة سبق السعودية أن “درو بلاكارد” نائب رئيس قسم الهواتف المحمولة بالشركة قال بأن سامسونج ملتزمة بتقديم ميزات Galaxy AI لمستخدميها، ولن تفكر في أي تغيرات قبل نهاية العام القادم 2025، كما أن جميع أدوات الذكاء الإصطناعي بسلسلة Galaxy S24 تأتي الآن بشكل مجاني، ولم يتم الحديث بشكل رسمي عن أي مقابل مادي نير هذ الخدمات في الأعوام القادمة.