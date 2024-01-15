بعد أداة إنشاء الملصقات| الآن يُمكنك إنشاء حسابين على واتساب وقفل الدردشات الحساسة

تحديثات جديدة ومستمرة من واتساب تحمل معها العديد من الميزات الرائعة، حيث أطلقت المنصة مؤخرًا أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من الصور الخاصة بهم ومشارتها في الرسائل بكل سهولة، في الوقت الذي تم فيه بالفعل إتاحة خيار وضع رمز سري لقفل المحادثات الحساسة التي لا تريد أحد من الإطّلاع عليها، أو إخفائها عن أعين المتطفلين، كما يُمكنك أيضًا إنشاء حسابين واتساب على هاتف واحد من أجل الضبط والإعدادات، ومن المقرر أن يتم الكشف عن ميزات أخرى خلال الفترة المقبلة يجري اختبارها مؤخرًا.

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أداة إنشاء الملصقات في واتساب

وللحصول على الميزة الجديدة من واتساب التي ستكون جاهزة على باقي الجوالات، يتم إنشاء الملصق عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى صندوق الملصقات في الدردشات.

ثم الضغط على أيقونة زائد+.

ثم اختيار صورة مُخزّنة في الجهاز.

ثم تحريرها باستخدام الخيارات المتاحة في الأداة.

يُمكن إضافة النصوص وبعض الرسومات التعبيرية.

ثم القيام بإرسال الملصق داخل المحادثة.

كما يُمكن الاحتفاظ به في الوسائط.

تشغيل حسابين على هاتف واحد

كما أتاحت المنصة ميزة تشغيل حسابين برقمين مختلفين على هاتف واحد، ويتطلب ذلك اتباع الخطوات التالية:

تفعيل خاصية التطبيقات المزدوج من ضبط الجوال.

يُشترط أن يكون لديك رقمان على أي شبكة محمول، أي شريحتين برقمين مختلفين.

اضغط على زر القائمة ثم اختر الإعدادات Settings.

انقر على السهم في الجهة العلوية مقابل صورة حسابك الشخصي ورقم هاتفك.

اضغط على خيار إضافة حساب Add account.

أضف الحساب الجديد برقم الشريحة الثانية.

وافق على البنود والشروط وضع رمز التحقق الذي وصلك عبر الرقم الجديد.

ستظهر رسالة للتحقق إذا كنت ترغب في النسخ الاحتياطي أو نقل محتوى الحساب من هاتف قديم، يُمكنك الاختيار والتفعيل، مع إمكانية التبديل من الحسابين من الخيار الجديد الذي يظهر فور الضغط على أيقونة حسابك في التطبيق من رمز القائمة ثم اضغط على خيار تبديل الحسابات Switch accounts.

الرمز السري للمحادثات الحساسة

كما أتاح واتساب مؤخرًا ميزة الرمز السري Secret Code، التي تساعدك على وضع قفل سري للمحادثات الحساسة التي تريد إخفائها عن أعين المتطفلين والمزعجين، وعدم إظهارها إلا بعد كتابة الرمز السري في شريط البحث داخل التطبيق، ويتطلب منك اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى مجلد الدردشات المقفلة Locked Chats. ثم الضغط على الإعدادات. اختيار الرمز السري. ثم اختيار إنشاء رمز سري.

مع إمكانية استخدام الحروف والأرقام والرموز والوجوه التعبيرية عند إنشاء الرمز السري، ويُنصح الخبراء باختيار رمز سري مختلف عن كلمة السر التي تُستخدم لإلغاء قفل الهاتف، كما يُمكنك قفل التطبيق من برمز سري من ضبط الهاتف.