بطريقة سهلة للغاية يمكنك بها تعطيل إشعارات يوتيوب التي لا ترغب في تلقيها مرة أخرى

يعتبر يوتيوب من أشهر منصات الويب التي يستخدمها الكثير من المستخدمين بشكل يومي حيث يتيح لمستخدميه البحث عن مقاطع الفيديو التي يرغبون في مشاهدتها كما أنه يحتوي على العديد من المميزات الأخرى ولكن بالرغم من ذلك إلا أن العديد من المستخدمين يعانون من تلقي الإشعارات التي قد تكون غير مرغوبة، لذلك من خلال مقالنا اليوم سنتعرف على طريقة سهلة وبسيطة لتعطيل الاشعارات التي لا ترغب في تلقيها بحيث لا تزعجك مرة أخرى.

الخطوات..

1- قم بفتح التطبيق على هاتفك.

2- اضغط على الإعدادات من داخل يوتيوب والتي يمكنك فتحها من خلال الضغط على صورتك الشخصية.

3- اضغط على خيار الإشعارات.

4- ثم قم بتعطيل الإشعارات التي لا تريد تلقيها مرة أخرى، وإذا كنت تردي تجربة صامتة فقط قم بتعطيل جميع الإشعارات حتى لا تسمع أي صوت من التطبيق في المستقبل.

5- تأكد من تفعيل الإعدادات وهذا عندما تظهر لك رسالة تبلغك بأن إعداداتك تم حفظها بالفعل.