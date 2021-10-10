بطريقة رسمية .. تحميل وتثبيت ويندوز 11 Windows على الأجهزة الغير مدعومة

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن إطلاق النسخة النهائية من نظام التشغيل الجديد الخاص بأجهزة اللاب توب والكمبيوتر ويندوز 11، حيث وبعد أن أعلنت عن تفاصيل الترقية الجديدة لنظام التشغيل الأكثر استخداماً عالمياً فقد قررت الشركة بشكل أولي إطلاق نسخ تجريبية من النظام استمر استخدامها حوالي أكثر من 5 شهور شهدت هذه الفترة إطلاق عدة تحديثات للنظام شملت تعديلات وتحسينات على النسخة التجريبية في إطار التجهيز لإطلاق النسخة النهائية لجميع الأجهزة ذات المواصفات المتوافقة مع مواصفات ومتطلبات تشغيل ويندوز 11 بالشكل المستقر، وفي إطار هذا الموضوع نتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلاً من خلال هذه المقالة، تابع القراءة عبر موقعنا نجوم مصرية.

مشاكل الترقية لنظام التشغيل ويندوز 11 Windows

في الآونة الأخيرة أو بالأدق خلال فترة ما بعد إعلان شركة مايكروسوفت عن المواصفات المطلوبة لاستقبال الترقية الجديدة من نظام التشغيل الشهير ويندوز 11 فقد كانت المواصفات الدنيا لتشغيل ويندوز 11 صادمة لجميع أصحاب أجهزة اللاب توب المصنعة خلال عام 2018 وما قبله، حيث لن يكونوا قادرين على استقبال الترقية الجديدة بسبب ما أسمته ويندوز أن جيل المعالجات يعتبر قديماً وغير قادر على تلبية احتياجات ويندوز 11 الأمنية، حيث أن المشكلة هي مشكلة أمنية وليست مشكلة ضعف معالج، حيث اعتمدت مايكروسوفت في الإصدار الجديد من نظام التشغيل ترفيع المستوى الأمني إلى أعلى المستويات للتخلص من مشاكل الاختراقات والسيطرة على بيانات المستخدم، هذا الأمر الذي جعل مايكروسوفت تستبعد المعالجات من نوع intel من الجيل السابع وما قبل وبشكل موازي لمعالجات AMD، الأمر الذي استبعد ملايين الأجهزة من الحصول على الترقية الجديدة من نظام التشغيل.

تحميل ويندوز 11 Windows على الأجهزة القديمة الغير مدعومة

لم تقف الفرق البرمجية المهتمة بمثل هذه المواضيع عند الحد الذي وضعته مايكروسوفت الذي عمل على استبعاد ملايين الأجهزة الحديثة من استقبال الترقية الجديدة، بل اجتهدوا وعملوا على إيجاد حل رسمي آمن ومجرب لمشكلة الاستبعاد للأجهزة الحديثة والقوية، حيث نروي لكم خطوات التثبيت الرسمية الآمنة تفصيلاً وبشكل واضح من خلال المقال الحالي.

قبل البدء إذا كنت لم تفحص قدرة جهازك على الحصول المجاني البسيط لنظام التشغيل ويندوز 11 فيمكنك الفحص من خلال تنزيل برنامج الفحص الرسمي من مايكروسوفت والذي يعمل فقط على نظام ويندوز 10 من خلال الرابط التالي.

إذا كان جهازك غير قادراً على الحصول الرسمي على الترقية الجديدة فبإمكانك الحصول على ويندوز 11 بدون فورمات من خلال الخطوات المذكورة في الفقرة التالية.

تحميل وتثبيت ويندوز 11 Windows للأجهزة القديمة بدون فورمات

بعد تجريب الخطوات بشكل شخصي والتأكد من أن كل خطوة هي آمنة بشكل كامل ولا تؤثر على عتاد الجهاز فقد قمت بنشر هذه الخطوات بمستوى مصداقية عالية، ولكن هذا لا يعني أن الطريقة آمنة لجميع أنواع الأجهزة فبكل تأكيد هناك اختلافات بين الأجهزة وهذا يعتمد على قوة جهازك وسنة إصدارة ومواصفات المعالج والعتاد الخاص بك، فإذا كان جهازك يشغل الألعاب القوية على سبيل المثال فيفا 19 أو باتل فيلد وألعاب أخرى مشابهة بجانب المعرفة المسبقة بمواصفات جهازك فبإمكانك البدء بتطبيق خطوات التثبيت التالية بطمأنينة عالية، ولكننا غير مسؤولين بتاتاً عن أي مشكلة قد تتسبب بفقد جهازك للبيانات أو حدوث مشاكل في العتاد مع التأكيد أن الطريقة مجربة وهي آمنة بمستوى عالي والكمال لله.