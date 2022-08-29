“بطريقة افتح يا سمسم” رموز واتساب السرية لفتح مزايا مخفية

كعادة تطبيق المراسلة الأكثر شهرة بالعالم واتس اب وتوفيره لعدد من المزايا المختلفة التي تنال إعجاب أكثر من ملياري شخص حول العالم فهناك عدد من رموز واتساب السرية لفتح مزايا خفية في التطبيق من بين المزايا المتطورة التي تعمل على التحسين من أداء التطبيق، وحسب ما أوضحته صحيفة “thesun” البريطانية فهناك عدد من الأكواد السرية التي يمكن استخدامها في تطبيق المراسلة واتساب لفتح عدد من المزايا المخفية في التطبيق، نتابع في السطور التالية للتعرف على المزيد.

رموز واتساب السرية لفتح مزايا خفية

تتوفر عدد من الأكواد السرية التي أتاحها تطبيق المراسلة واتساب للتمكن من إلغاء قفل مزايا مخفية في التطبيق، من بينها فتح نمط الكتابة بخط جديد مميز، وأهم تلك الأكواد ما يلي:

رمز تغيير نمط الخط في واتساب

يمكنك التغيير بين خط الواتساب المتعارف عليه إلى خط أحادي سري، حيث تكون حروف الخط يشغل بها كل حرف نفس المساحة الأفقية، ويتم تغيير نمط الخط في واتساب باتباع ما يلي:

يتم اختيار موقع رمز أحرف التجزئة الموجودة على لوحة المفاتيح بالهاتف، وهو رمز شبيه لرمز الفاصلة العليا.

حيث يتم النقر باستمرار على الأيقونة لتظهر.

بعدها عليك بوضع 3 علامات تجزئة قبل الرسالة، وثلاثة أخرى بعد الرسالة كالتالي

“`نص الرسالة“`

رمز تحويل نص واتساب إلى سميك BOLD

يمكنك أيضًا كتابة النص في الواتساب سميك، وهي طريقة تعمل على إبراز الرسالة، وتتناسب مع الدردشات الجماعية، ويتم هذا باتباع ما يلي:

ضع علامة النجمة قبل الرسالة ثم نجمة أخرى بعدها كالتالي:

* نص الرسالة *

رمز ميل نص الرسالة في واتساب

بنفس الآلية يتم كتابة نص الرسالة مائلًا لتمييز الرسالة، ويتم هذا من خلال كتابة شرطة سفلية قبل وبعد الرسالة كالتالي:

_ نص الرسالة_

إرسال نص بالرسالة في واتساب يتوسطه خط

وهذا يتم بسهولة من خلال كتابة قبل وبعد نص الرسالة التي ترغب في إرسالها بهذا الشكل علامة تيلدا (~) ويكون الرمز كالتالي:

~ نص الرسالة ~