بطرق مجانية وسهلة.. استعادة رسائل الواتس بدون نسخ احتياطي

كثيرًا ما نضطر إلى حذف تطبيق الواتس آب بسبب أنه مُعطل أو بحاجة إلى التحديث، لكن من أكثر المشكلات إزعاجًا والتي قد نواجهها بعد تحميل التطبيق مرة أخرى، هي فقد جميع الرسائل مع الأهل والأصدقاء أو رسائل العمل، وهذا قد يكون بسبب عدم الاحتفاظ بنسخة احتياطية للدردشات لاستعادتها مرة أخرى، لكن لا تقلق، فسوف نعرض عليك اليوم كيفية استعادة رسائل الواتس بدون نسخ احتياطي، وبطريقة مضمونة ومُجربة، فتابع معنا.

كيفية استعادة رسائل الواتس عبر الكمبيوتر

في هذه الطريقة لا بد من أن يتوافر جهاز كمبيوتر، ثم قم باتباع الخطوات التالية:

حمل برنامج IMyFone ChatsBack على جهاز الكمبيوتر.

ثم افتح البرنامج، وقم بتوصيل الجوال بجهاز الكمبيوتر عبر وصلة USB.

ستظهر في واجهة البرنامج عدة اختيارات لاسترداد بيانات الواتس آب المحذوفة، مثل: الجوال أو السجلات أو آي تونز أو جوجل.

اختر Device Storage.

بعد النقر ستبدأ عملية البحث داخل الجوال عن سجلات وبيانات الواتس.

وفور الانتهاء من البحث، ستظهر جميع الملفات والبيانات التي تم العثور عليها على شاشة الكمبيوتر.

حدد منها ما ترغب في استعادته من صور، وفيديوهات، وتسجيلات صوتية، ومحادثات، وغيرها.

ثم اختر مكان المشاركة إما الجوال أو الكمبيوتر.

وبهذا تكون قد حققت هدفك، واستعدت رسائل الواتس آب الخاصة بك، دون الحاجة إلى إجراء نسخ احتياطي.

طريقة استعادة دردشات الواتس القديمة عبر الهاتف

توجه إلى مدير الملفات الخاص بك.

ستظهر لك عدة خيارات، وكافة الملفات المحفوظة من السوشيال ميديا بالاسم.

انقر على WhatsApp/ واتس آب.

سيظهر لك خياران: Media/ Database.

اختر الأمر Database/ قاعدة البيانات.

ثم ابحث عن سجل يدعى Msgstore.db.crypt، فإذا وجدت هذا الاختيار فنضمن لك استرجاع كافة الدردشات القديمة على الواتس آب.

بعد العثور على ملف بهذا الاسم، قم بتحديده وإعادة تسميته.

فبدلًا من أن يكون اسمه “msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12” قم بتغييره إلى “msgstore.db.crypt12″؛ وذلك لأن الواتس آب ربما يكون قد استخدم بروتوكولًا قديمًا عند النسخ الاحتياطي.

بعد ذلك قم بحذف تطبيق الواتس آب، وأعد تحميله مرة أخرى على جوالك.

سيطلب منك البرنامج استعادة الملفات والرسائل من النسخ الاحتياطي.

انقر على الأمر “استعادة”، وسوف تظهر جميع الرسائل القديمة على الجوال.

نصائح للوقاية من فقد محادثات الواتس آب