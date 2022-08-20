بطرقتين حل مشكلة عدم ظهور منشورات الفيس بوك

قد يعاني أصحاب الصفحات الكبيرة على الفيس بوك، من عدم ظهور منشوراتهم في الصفحة الرئيسية للتطبيق، ما يقلل من التفاعل على المنشورات وبالتالي تقليل فرص الربح، ومن المعروف أن الصفحات التي تضم عددًا كبيرًا من المتابعين تهدف إلى تحقيق الربح، خاصةً إذا كانت مُمولة من قبل الإعلانات، لكن لا تقلق، فسنعرض عليك اليوم طريقة حل مشكلة عدم ظهور المنشورات على الفيس بوك.

حل مشكلة عدم ظهور المنشورات على الفيس بوك

قد تكمُن مشكلة عدم ظهور منشورات الفيس بوك في أن التطبيق بحاجة إلى إعادة ترتيب نظامه في عرض المنشورات، لتجنب الاحتفاظ بها في مكان آخر، لذا إن كنت ترغب في إظهار منشوراتك للجميع على الفيس بوك، فاتبع التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيس بوك.

توجه إلى الصفحة الرئيسية، ثم انقر على القائمة الجانبية.

ابحث في هذه القائمة عن الأمر Most Recent/ آخر الأخبار، وسوف تظهر لك جميع المنشورات الحديثة.

أيضًا يمكنك العودة إلى الوضع السابق، والخروج من قائمة المنشورات الحديثة، بالنقر على أمر الرجوع للوضع السابق/ Back To Top Post.

قد تجد في بعض الحسابات الأخرى خيار الترتيب أو Sort، انقر على هذا الخيار حتى يتم عرض المنشورات بالترتيب من الأحدث إلى الأقدم.

وبهذا تكون قد أعدت انتعاش الحساب، وأظهرت المنشورات للجميع، وعالجت تقليل معدل الظهور.

حل مشكلة ظهور المنشورات بتحديث الفيس بوك

وربما يكون تطبيق الفيس بوك بحاجة إلى التحديث، إذ إن الإصدار القديم قد يعرقل أداء التطبيق وتأخير عرض المنشورات الحديثة للجميع، لذا توجه إلى متجر بلاي وابحث عن تطبيق الفيس بوك، وستجد مؤشر Update انقر عليه للتحديث، وقم بتجربة الفيس بوك مرة أخرى، وراقب هل ستظهر المنشورات الحديثة للجميع أم لا.

أسباب عدم ظهور المنشورات للجميع على الفيس بوك

تحقيق الربح من الإعلانات

يعد هذا الأمر من الأسباب الأولية التي تؤدي إلى اختفاء المنشورات على الفيس بوك، لأن الفيس بوك بحاجة إلى ربح الأموال من الإعلانات التي ترغب الشركات في عرضها على الجماهير، لذا قد يقوم الفيس بحجب أغلب المنشورات من الصفحات الكبيرة؛ لإجبارهم على تفعيل الإعلانات الممولة.

خلل في الترتيب الزمني

قد يكون هذا الأمر أيضًا من أسباب اختفاء المنشورات، وذلك باستمرار عرض المنشورات القديمة وتأخير الحديثة، ولكن يمكن حل هذه المشكلة مجانًا عن طريق إحدى الخيارات في إعدادات التطبيق التي سبق وذكرناها.