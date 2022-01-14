بطارية تعمل 11 ساعة.. Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبإمكانيات ثورية وغير مسبوقة

قامت شركة Lenovo بالإعلان رسمياً عن اعتزامها على طرح حاسب محمول “لاب توب” هو الأول من نوعه، حيث سيأتي الحاسب المحمول بشاشتين، الأولى هي الشاشة العادية والطبيعية، والشاشة الثانية هي شاشة يمين لوحة المفاتيح، وذلك كما يظهر بالصور والفيديو المرفقة بالخبر.

Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبطارية ضخمة

ووفق ما نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، فإنها أطلقت على اللاب توب المحمول اسم ThinkBook Plus Gen 3، ومن أهم ما يميزه أنه سيتمتع ببطارية ضخمة تدوم لأكثر من 11 ساعة عمل.

وجاءت مواصفات الحاسب المحمول لشركة Lenovo وفق ما يلي.

الفئة التي ينتمي إليها الحاسب المحمول هي ThinkBook اسم الجهاز ThinkBook Plus Gen 3 حجم الشاشة الأولى الرئيسية 17.3 بوصة دقة الشاشة الرئيسية 3K حجم الشاشة الثانية الجانبية 8 بوصة وزن الجهاز أقل من 2 كيلو جرام

معالج الحاسب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 هو انتل “Core™ i7”.

الرامات 32 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 2 تيرا بايت.

تم تزويده بتقية واي فاي.

البطارية ضخمة وتعمل 11 ساعة متواصلة.

كما أن الشاشة الصغيرة الموجودة يمين لوحة المفاتيح يمكنها اختصار الوقت لحقظ التطبيقات، ومنها يمكن فتح هذه التطبيقات بالشاشة الرئيسية.

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