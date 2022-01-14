بطارية تعمل 11 ساعة.. Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبإمكانيات ثورية وغير مسبوقة

إسلام عوض

قامت شركة Lenovo بالإعلان رسمياً عن اعتزامها على طرح حاسب محمول “لاب توب” هو الأول من نوعه، حيث سيأتي الحاسب المحمول بشاشتين، الأولى هي الشاشة العادية والطبيعية، والشاشة الثانية هي شاشة يمين لوحة المفاتيح، وذلك كما يظهر بالصور والفيديو المرفقة بالخبر.

بطارية تعمل 11 ساعة.. Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبإمكانيات ثورية وغير مسبوقة

Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبطارية ضخمة

ووفق ما نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، فإنها أطلقت على اللاب توب المحمول اسم ThinkBook Plus Gen 3، ومن أهم ما يميزه أنه سيتمتع ببطارية ضخمة تدوم لأكثر من 11 ساعة عمل.

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وجاءت مواصفات الحاسب المحمول لشركة Lenovo وفق ما يلي.

الفئة التي ينتمي إليها الحاسب المحمول هي ThinkBook
اسم الجهاز ThinkBook Plus Gen 3
حجم الشاشة الأولى الرئيسية 17.3 بوصة
دقة الشاشة الرئيسية 3K
حجم الشاشة الثانية الجانبية 8 بوصة
وزن الجهاز أقل من 2 كيلو جرام

بطارية تعمل 11 ساعة.. Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبإمكانيات ثورية وغير مسبوقة 1 14/1/2022 - 10:07 م بطارية تعمل 11 ساعة.. Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبإمكانيات ثورية وغير مسبوقة 2 14/1/2022 - 10:07 م

  • معالج الحاسب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 هو انتل “Core™ i7”.
  • الرامات 32 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 2 تيرا بايت.
  • تم تزويده بتقية واي فاي.
  • البطارية ضخمة وتعمل 11 ساعة متواصلة.

بطارية تعمل 11 ساعة.. Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبإمكانيات ثورية وغير مسبوقة 3 14/1/2022 - 10:07 م بطارية تعمل 11 ساعة.. Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبإمكانيات ثورية وغير مسبوقة 4 14/1/2022 - 10:07 م

كما أن الشاشة الصغيرة الموجودة يمين لوحة المفاتيح يمكنها اختصار الوقت لحقظ التطبيقات، ومنها يمكن فتح هذه التطبيقات بالشاشة الرئيسية.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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