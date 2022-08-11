بطارية عملاقة وكاميرا خارقة.. سعر ومواصفات nova y70 ومميزات وعيوب الهاتف
أعلنت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei Nova Y70 منذ فترة، ويأتي الهاتف بالكثير من المميزات مثل البطارية العملاقة 6000 أمبير مع شاشة كبيرة وكاميرا رائعة ، فدعونا نتعرف على مواصفات Huawei nova Y70 وسعر huawei nova y70 وما هي مميزات وعيوب هاتف هواوي الجديد وهل يستحق الشراء أم لا.
مواصفات Huawei nova Y70
هيكل الهاتف
|ارتفاع
|168.3 ملم
|عرض
|77.7 ملم
|سمك
|9 ملم
|الوزن
|199 جرام
|الألوان
|الأزرق (الكريستالي)، الأسود (الجرافيتي)،أبيض(لؤلؤي)
الشاشة
|النوع
|IPS LCD
|الحجم
|6.75 بوصة
|الدقة
|720×1600 بكسل
|نسبة الشاشة
|90.26%
المعالج
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|نوع المعالج (chipset)
|ميديا تيك من نوع Kirin 710 بتكنولوجيا الـ 14 نانو
|معالج رسوميات
|Mali-G51 MP4
|واجهة هواوي
|الـ EMUI 12 بخدمات هواوي وبدون خدمات جوجل
الكاميرا
|الخلفية
|كاميرا ثلاثية:
– الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8
– الثانية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2
– الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4
|مميزات الكاميرا
|فلاش أحادي من نوع ليد فلاش
|تصوير الفيديو
|بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة
|الكاميرا الأمامية
|بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0
الذاكرة
|الرام
|4 جيجا بايت
|التخزين
|128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1
مواصفات أخرى للهاتف
|الاتصال
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|المشاركة
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|وسائل الأمان
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|المداخل
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البطارية
|البطارية
|6000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع
|شحن سريع بقوة 22.5 واط
مميزات وعيوب Huawei nova Y70
مميزات Huawei nova Y70
|بطارية ضخمة تدعم الشحن سريع
|مستشعر البصمة يقدم استجابة سريعة ومقبولة
|شاشة IPS كبيرة بشكل نوتش مع استغلال جيد لحواف الشاشة
|الشبكة قوية جدا كعادة هواوي
|المعالج يقدم أداء مقبول جدا في الفئة الاقتصادية
عيوب Huawei nova Y70
|لا يدعم معدل تحديث أعلى من 90Hz
|لا يوجد دعم لخدمات جوجل بلاي بشكل رسمي
|لا يدعم الـ NFC
|شاشة HD+
|لا يمكنك استخدام شريحتين الاتصال وكارت الميموري في نفس الوقت
|صوت الهاتف متوسط فهو مونو وليس ستريو
سعر Huawei nova Y70
|السعر العالمي
|255 دولار
|السعر في السعودية
|729 ريال
|السعر في مصر
|4900 جنيه
|السعر في الكويت
|78 دينار
|السعر في الإمارات
|950 درهم
|السعر في الأردن
|180 دينار
|السعر في المغرب
|2600 درهم
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