تقنية

بطارية عملاقة وكاميرا خارقة.. سعر ومواصفات nova y70 ومميزات وعيوب الهاتف

محمد إبراهيم عباس

أعلنت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei Nova Y70 منذ فترة، ويأتي الهاتف بالكثير من المميزات مثل البطارية العملاقة 6000 أمبير مع شاشة كبيرة وكاميرا رائعة ، فدعونا نتعرف على مواصفات Huawei nova Y70 وسعر huawei nova y70  وما هي مميزات وعيوب هاتف هواوي الجديد  وهل يستحق الشراء أم لا.

مواصفات Huawei nova Y70

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هيكل الهاتف

ارتفاع 168.3 ملم
عرض 77.7 ملم
سمك 9 ملم
الوزن 199  جرام
الألوان الأزرق (الكريستالي)، الأسود (الجرافيتي)،أبيض(لؤلؤي)

الشاشة

النوع IPS LCD
الحجم 6.75 بوصة
الدقة 720×1600 بكسل
نسبة الشاشة 90.26%

المعالج

نظام التشغيل أندرويد 12
نوع المعالج (chipset) ميديا تيك من نوع Kirin 710 بتكنولوجيا الـ 14 نانو
معالج رسوميات

 

 Mali-G51 MP4
واجهة هواوي  الـ EMUI 12 بخدمات هواوي وبدون خدمات جوجل

الكاميرا

الخلفية كاميرا ثلاثية:
–  الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8
– الثانية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2
– الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4
مميزات الكاميرا فلاش أحادي من نوع ليد فلاش
تصوير الفيديو  بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة
الكاميرا الأمامية  بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0

الذاكرة

الرام  4 جيجا بايت
التخزين 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1

مواصفات أخرى للهاتف 

الاتصال
  • يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim
  • يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G
  • يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء
المشاركة
  • البلوتوث يأتي بإصدار 5.1 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE
  • الواي فاي يأتي بترددات الـ b/g/n كما يدعم الـ hotspot
  • تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
وسائل الأمان 
  •  مستشعر البصمة (ويأتي مدمج بزر الباور)
  • يدعم خاصية الـ Face Unlock (لفتح الهاتف عن طريق الوجه)
المداخل
  • منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن
  • منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG

البطارية

البطارية  6000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
الشحن السريع  شحن سريع بقوة 22.5 واط

مميزات وعيوب Huawei nova Y70

مميزات Huawei nova Y70

بطارية ضخمة تدعم الشحن سريع
مستشعر البصمة يقدم استجابة سريعة ومقبولة
شاشة IPS كبيرة بشكل نوتش مع استغلال جيد لحواف الشاشة
الشبكة قوية جدا كعادة هواوي
المعالج  يقدم أداء مقبول جدا في الفئة الاقتصادية

عيوب Huawei nova Y70

لا يدعم معدل تحديث أعلى من 90Hz
لا يوجد دعم لخدمات جوجل بلاي بشكل رسمي
لا يدعم الـ NFC
شاشة HD+
لا يمكنك استخدام شريحتين الاتصال وكارت الميموري في نفس الوقت
صوت الهاتف متوسط فهو مونو وليس ستريو

سعر Huawei nova Y70

السعر العالمي 255 دولار
السعر في السعودية 729 ريال
السعر في مصر 4900 جنيه
السعر في الكويت 78 دينار
السعر في الإمارات  950 درهم
السعر في الأردن 180 دينار
السعر في المغرب 2600 درهم
محمد إبراهيم عباس

طالب في جامعة الأزهر كلية تجارة أعمل في مجال التدوين منذ حوالي سنتين ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال ودائماً أسعى في تعلم ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام


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2 تعليقات
  1. انس مكي يقول

    اريد الهاتفك لكي يصلني من مصر الى السودان

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  2. Youssefnasser يقول

    تجارة

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