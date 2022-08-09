بطارية جبارة وسعر على قد الأيد .. شركة هواوي تطلق هاتفها Nova Y70 بمواصفات رائعة

عادت شركة هواوي للمنافسة من جديد، بإطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد nova Y70، والإعلان عن توفره بجميع الأسواق بما فيها فروع الرسمية للشركة بالدول العربية أو الموزعين المعتمدين، وتحرص الشركة عن تلافي أخطاء الإصدارات السابقة، ولا سيما بعد حذفها تطبيقات جوجل من هواتفها، ما أدى إلى قلة الإقبال على منتجاتها من أجهزة الهواتف الذكية التي تم طرحها من قبل، ودفع ذلك الشركة الصينية إلى إصدار هاتفها من الفئة الابتدائية، بخدمات هواوي وبدون خدمات جوجل، غير أنه بإمكانيات كبيرة، وسعر اقتصادي مناسب للشباب وكافة الشرائح، ونوضح في تقريرنا التالي سعر ومواصفات هاتف Nova Y70، وموضوعات أخرى ذات صلة .

مواصفات هاتف Nova Y70

نقدم عبر موقعنا مواصفات هاتف Nova Y70، لمساعدة الراغبين في اقتناء هذا الجهاز، خاصة وأنه جهاز بإمكانيات عالية بالنسبة للسعر الاقتصادي المعروض به الجهاز، وجاءت مواصفات الجهاز على النحو التالي :

معالج من شركة ميديا تيك من نوع Kirin 710 بتكنولوجيا الـ 14 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G51 MP4 .

شاشة من نوع IPS LCD بحجم كبير 6.75 بوصة مع دقة 720*1600، وتشغل 83% من الواجهة الامامية .

الوزن 199 جرام تقريبًا، وأبعاد الجهاز 168.3×77.7×9 ملم.

ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

البطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 22.5 واط .

يأتي الهاتف بواجهة هواوي الـ EMUI 12 بخدمات هواوي وبدون خدمات جوجل .

يتوفر الهاتف باللون الأزرق الكريستالي وباللون الأسود الجرافيتي .

مميزات هاتف Nova Y70

يأتي هاتف Nova Y70 من شركة هواوي، بعديد من المميزات التي تدفع العملاء للإقبال عليه، من أبرزها :

مستشعر البصمة يقدم استجابة سريعة ومقبولة .

شبكات قوية جدا، كما أعتادت شركة هواوي .

يقدم المعالج أداء مقبول جدًا، على الرغم من أنه من المعالجات القديمة .

شاشة كبيرة بشكل النوتش مع استغلال جيد لحواف الشاشة .

بطارية كبيرة تكفي للعمل لفترة طويلة مع شحن سريع .

عيوب هاتف Nova Y70

لا يخلو أي جهاز محمول من عيوب، ولا سيما إذا كان من النوع الاقتصادي مثل جهاز Nova Y70، الذي من أبرز عيوبه :

لا يوجد دعم لخدمات جوجل بلاي بشكل رسمي .

لا يدعم الـ NFC .

صوت الهاتف متوسط فهو مونو وليس ستريو .

لا يمكن استخدام شريحتين الاتصال، مع كارت الميموري في نفس الوقت .

شاشة HD+ فقط، وليست FHD+، كما كان يتمنى البعض .

لا يدعم مستشعر الجيروسكوب .

سعر هاتف Nova Y70

تقدم شركة هواوي هاتفها Nova Y70 بسعر اقتصادي ومنافس للأجهزة ذات الإمكانيات المماثلة، وجاءت الأسعار على النحو التالي :