5 أخطاء تؤثر على بطارية الهاتف الذكي .. فاحذرها

ينفق مستخدموا الهواتف الجوالة أموالًا طائلة على إصلاح الأعطال التي تلحق بها ولا سيما بطارية الهاتف الذكي، لذلك من المهم اتخاذ بعض الخطوات الوقائية لحماية بطارية الهاتف على المدى الطويل، وفي الخصوص حذر أخصائيي الصيانة من 5 أخطاء يرتكبها معظم المستخدمين ويوصون باهمية تجنبها للحفاظ على البطارية وتجنب فاتورة إصلاح قد تكون باهظة لاحقًا.

بطارية الهاتف الذكي

5 أخطاء تتلف بطارية الهاتف الذكي على المدى الطويل

تعتبر الصيانة الدورية هي مفتاح طول عمر أي جهاز زكي، غير أن هناك عدد من الأخطاء يتم ارتكابها يومًا بعد يومًا لعدم الدراية بها، ويجب تجنبها للحفاظ عن عمر بطارية الهاتف الذكي، وفيما يلي بعض النصائح لحماية البطارية على المدى الطويل:

عدم الاعتماد على شواحن غير أصلية “مقلدة”

الشواحن الأصلية أو عالية الجودة، بداخلها يوجد دوائر تنطفئ في حال تمر بها قدر كبير من سحب الطاقة، وبالتالي هذا يحمي البطارية من الشحن الزائد أو الكسر أو السخونة الزائدة للهاتف، التي تعتبر العدو الأكبر للبطارية، لذلك من الضروري تجنب الشواحن المقلدة (غير الأصلية)، فقد وقعت حواث كثيرة مثل نشوب حريق أو وقوع إصابات نتيجة استخدام الشواحن غير الأصلية.

الحذر عند استخدام “بنك الطاقة“

كما هو الحال مع شواحن مقلدة او الرخيصة يجب التعامل بحذر مع بنوك الطاقة Power bank ذات القيمة المنخفضة (الرخيصة) التي قد تدمر بطارية الهاتف الذكي مع مرور الوقت.

لذلك يُنصح بالتأكد من أي بنك طاقة يُستخدم لشحن الهاتف وعدم شحنه بشكل زائد وبمجرد امتلاء البطارية تقريبًا يجب فصل الهاتف عنه، كما يجب تجنب الشواحن ذات خيار الشحن السريع ما لم تكن صادرة عن علامة تجارية موثوقة، حيث يمكن أن يتدفق عبر الشحن السريع الكثير من الكهرباء إلى الهاتف، ويتسبب في تلف البطارية، أو يمكن أن يؤدي هذا الجهد العالي، على أقل تقدير، إلى تقصير عمر البطارية.

تجنب التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية

هناك بعض الأشياء يكون لها تأثير أكثر ضررًا، ومثال على ذلك تحميل التطبيقات التي تراقب عمر البطارية، كونها تستهلك الطاقة باستمرار لمراقبة عمر البطارية، مما يضر بها على المدى الطويل، وكذلك برامج التجسس، وبرامج الإعلانات، والبرامج الضارة الأخرى، تترك آثارا سلبية على الهواتف أيضًا، باعتبار معظمها تبقى تعمل باستمرار في الخلفية.

عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن

استخدام الهاتف الذكي اثناء عملية الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بسرعة، مما يؤدي إلى إجهاد البطارية والشاشة والمعالج.

إخراج الهاتف من “الغطاء الواقي“ أثناء الشحن

حافظة الهاتف أو ما يسمى الكفر التي تهدف إلى حماية الهاتف من الصدمات وإضفاء لمسة جمالية على شكله وهو أمر رائع، ولكنه ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بالشحن، حيث يمكن أن يسبب مشاكل في درجة الحرارة.

وعندما ترتفع درجة حرارة البطارية كثيرًا، فهذا قد يتسبب في تلف باقي أجزاء الهاتف، لذا من المهم نزع الحافظة أثناء الشحن، وخاصة عندما تلاحظ ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء توصيله بالتيار الكهربائي.