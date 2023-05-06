بشرى نسخة مجانية.. مايكروسوفت أوفيس 365 “اديوكيشن” للطلاب والمدرسين

تعد برنامج مايكروسوفت واحد من أهم البرامج التي يعتمد عليها الكثير من المستخدمين حول العالم، لأنها من البرامج المكتبية المهمة المتخصصة لإنجاز وتنظيم المهام، وتعد من الحزم الرائعة التي توافق اغلب أنواع الأجهزة حتى الضعيفة منها، كما يمكن أن تستخدم من قبل الأفراد والشركات على حد سواء.

وفرت شركة مايكروسوفت عدة إصدارات مجانية، على الرغم من أن جميع هذه البرامج تتطلب اشتراكات بمبالغ باهظة، وقد عرض موقع “إم إس إن “الإلكتروني لشركة مايكروسوفت العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الإصدارات المجانية أوفيس 365، ومايكروسوفت 365 وجميع التطبيقات والحزم التي يمكن الحصول عليها مجانا عبر الشبكة العنكبوتية.

مايكروسوفت أوفيس 365 “اديوكيشن” للطلاب والمدرسين

أتاحت شركة مايكروسوفت إصدار مجاني خاص للطلاب والمدرسين، ولأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، حيث وضعت بعض القيود البسيطة المتاحة للحصول عليها، وللاشتراك بها، وهو إضافة البريد الإلكتروني الموحد للمدارس، والباسورد الخاص، على موقع”Office 365 Education”، بهذا سوف تكون مؤهل للحصول على أوفيس 265 مجانا بجميع برامجه، وورد وباوربوينت واكسيل وتيمز”.

أن لم اكن مدرس أو طالب هل استطيع الحصول على المجموعة؟

وفرت أيضا شركة مايكروسوفت نسخة مجانية لمدة شهر واحد من مايكروسوفت 365 لأي مستخدم، ولكن بتوفير بطاقة ائتمان، بإدخال رقمها ولكن أن لم تقم بإلغاء الاشتراك قبل انتهاء الشهر المجاني، فسيتم تحويل 100 دولار منك مقابل اشتراك عام.

في حالة رغبتك في الحصول على تطبيق واحد فقط من الحزمة، يمكنك تنزيلها مجانا عبر الأنترنت سواء كنت تريد أي من “أوتلوك والتقويم وسكابي وون درايف أو وورد وباوربوينت واكسل”.

كيف احصل على مجموعة أوفيس المجاني