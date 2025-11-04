بشرة سارة للسيدات.. هذا الروبوت يريحك من عناء المنزل

تتجه التكنولوجيا بشكل يومي نحو التطور الذي يخدم راحة الإنسان، ويبدو إنه يمكن للسيدات الاعتماد على روبوت يساعدهن فى أعمال المنزل، حيث أعلنت شركة 1X النرويجية عن بدء مبيعات روبوت NEO Home Robot المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه العمل كخادم منزلي.

ألوان الروبوت

وبحسب تقارير متخصصة فإن هذا الروبوت سيأتي بثلاثة ألوان هي الأبيض والأزرق والأسود، ويبلغ سعره 20 ألف دولار.

وقال تقرير صادر عن الشركة المنتجة فى وقت سابق عن هذا الروبوت لكنها أجرت عليه بعض التعديلات ليتمكن من أداء مهامه بدقة أكبر.

ما هى المهام التى يمكن أن يؤديها الروبوت؟

بحسب تقرير الشركة فإن الروبوت لديه القدرة على القيام بمختلف الأعمال المنزلية، مثل التنظيف وغسل الأطباق ووضع وإخراج الملابس من الغسالة وترتيبها، كما يمكن الاعتماد عليه في ترتيب المنزل وسقاية الزريعة وغيرها من الأعمال المنزلية اليومية.

وصُمم هذا الروبوت ليكون شبيها بالبشر، وحصل على نظام حركة يدعى Tendon Drive يعتمد على أوتار صناعية، ما يمكنه من رفع أشياء تصل أوزانها إلى 25 كيلو جراما. وفق ما نقلت “الإمارات اليوم”.

ويصل طول NEO نحو 1.68 م، ووزنه 30 كيلو جراما، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه التعلم وفهم أوامر المستخدم وإنجاز المهام بدقة، كما يمكنه الاتصال بشبكات 5G و Wi-Fi ليقوم المستخدم بإعطائه الأوامر عن بعد، كما حصل الروبوت على كاميرتين بدقة 8 ميغابيكسل، و4 مايكروفونات ومكبرات صوت تمكنه من التعرف على الكلام والأوامر الصوتية والتفاعل معها، وجهّز ببطارية تكفيه ليعمل لأربع ساعات بالشحنة الواحدة، وعندما ينخفض شحن بطاريته يعود تلقائيا إلى منفذ الشحن ليتزود بالطاقة.