بشاشة كبيرة وصوت ستريو .. مواصفات هاتف Xiaomi 11T شاومي 2022

بواسطة مي صالح

هاتف شاومي Xiaomi 11T الجديد ينزل السوق لينافس الهواتف الذكية في الفئة السعرية المتوسطة المرتفعة بالمواصفات الجبارة التي تعودنا عليها في منتجات شاومي، من التصميم المميز والشاشة الكبيرة وسعة البطارية المناسبة وغيرها من المواصفات التي حرصت شركة شاومي على توفيرها بالهاتف منها الخامات الجيدة والأداء الرائع، في السياق التالي نستعرض مواصفات هاتف Xiaomi 11T شاومي وسعر الهاتف في 2022.

مواصفات هاتف Xiaomi 11T

مواصفات هاتف Xiaomi 11T

شاومي أثبت كالعادة جدارته بين الهواتف المختلفة المنافسة له في سوق الهواتف الذكية بالمواصفات المميزة للهاتف والتي تتمثل في النقاط التالية:

بشاشة كبيرة وصوت ستريو .. مواصفات هاتف Xiaomi 11T شاومي 2022 1 8/11/2021 - 5:29 ص

  • الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار معدني.
  • بروز الكاميرا مناسب وليس كبير الحجم.
  • سمك الهاتف 8.8 مللي.
  • وزن الهاتف 203 جرام.
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سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11T

بشاشة كبيرة وصوت ستريو .. مواصفات هاتف Xiaomi 11T شاومي 2022 2 8/11/2021 - 5:29 ص

  • الهاتف مقاوم للماء بشهادة IP53 
  • الشاشة مقاسها 6.67 بوصة من النوع AMOLED بدقة FHD+ 
  • تردد الشاشة بمعدل يصل حتى 120 هيترز.
  • الشاشة تدعم ما يزيد عن مليار لون.
  • كما أن ألوان الشاشة مشبعة بدرجة معتدلة، وسطوعها جيد تحت أشعة الشمس.

بشاشة كبيرة وصوت ستريو .. مواصفات هاتف Xiaomi 11T شاومي 2022 3 8/11/2021 - 5:29 ص

  • يتوفر طبقة حماية بالشاشة نوعها Corning Gorilla Glass Victus.
  • المعالج من النوع Dimensity 1200 من ميديا تك بتكنولوجيا 6 نانومتر، وهو مناسب لتشغيل الألعاب مثل ببجي، حيث يمكن تشغيل لعبة ببجي على إعدادات  Ultra HDR
  • تتوفر البصمة على زر الباور.
  • الهاتف يدعم خاصية Face Unlock
  • يدعم أيضًا خاصية Always On Display
  • كما يتوفر NFC 

بشاشة كبيرة وصوت ستريو .. مواصفات هاتف Xiaomi 11T شاومي 2022 4 8/11/2021 - 5:29 ص

  • صوت الهاتف ستيريو عالي.
  • يدعم ميكرفون إضافي يعمل على عزل الضوضاء.
  • بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، مع شاحن بقوة 67 واط.

بشاشة كبيرة وصوت ستريو .. مواصفات هاتف Xiaomi 11T شاومي 2022 5 8/11/2021 - 5:29 ص

  • الكاميرا في الهاتف الأساسية الخلفية 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، و8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2، و2 ميجا بيكسل F/2.4.
  • الكاميرا الأمامية السيلفي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5.

بشاشة كبيرة وصوت ستريو .. مواصفات هاتف Xiaomi 11T شاومي 2022 6 8/11/2021 - 5:29 ص

سعر هاتف Xiaomi 11T في مصر والسعودية 2022

يتم طرح الهاتف بإصدارين وهم النسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والنسخة الثانية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، ويتم طرح الهاتف في السوق بالأسعار التالية:

  • في مصر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام يبلغ الهاتف قيمة 7 آلاف جنيه مصري.
  • أما سعر الهاتف في النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام فيأتي بقيمة 7700 جنيه في مصر.
  • الهاتف في السعودية يبلغ قيمته 2499 ريال سعودي تقريبًا.

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مي صالح

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات.


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