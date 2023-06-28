بشاشة كبيرة وجودة ممتازة.. مواصفات وسعر هاتف Nokia Safari Max Pro في الدول العربية

كشفت شركة نوكيا عن هاتفها Nokia Safari Max Pro المميز والذي يأتي بمواصفات مذهلة سواء من خلال نظام التشغيل أو المعالج القوي بجانب التصميم الرائع والكثير من المواصفات الأخرى التي سنستعرضها في مقالنا التالي.

مواصفات هاتف Nokia Safari Max Pro

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شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة وبدقة 2560 × 2790 بكسل. ذاكرة التخزين يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية 256 / 512 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 10 / 12 جيجا بايت رام. معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G. بطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 7900 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع. الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 32 ميجا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل.

سعر هاتف Nokia Safari Max Pro

سعر الهاتف عالميًا حوالي 490 دولار أمريكي.

سعر الهاتف في مصر 15,140 جنية مصري.

سعر الهاتف في السعودية 640 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الكويت 150 دينار كويتي.

سعر الهاتف في الأردن 347 دينار أردني.

سعر الهاتف في الإمارات 1,799 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في قطر 1,784 ريال قطري.