بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

أعلنت ريلمي عن هاتف Realme V50s، بحجم بطارية عملاق وشاشة كبيرة، ويندرح ريلمي V50s، ضمن الفئة المتوسطة، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف فى الأسواق العالمية بنهاية هذا الشهر من عام 2023، ويدعم هاتف ريلمي v50s، شبكة 5G، و إليك سعر ومواصفات ريلمي v50s، مع مراجعة لاهم المميزات والعيوب.

مواصفات ريلمي v50s

GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G الشبكة 165.7 x 76 x 7.9 mm (about 0.31 in) الأبعاد 190g الوزن IPS LCD, 120Hz نوع الشاشة 6.74 inches حجم الشاشة 1080 x 2400 pixels دقة الشاشة ظهر من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وحماية زجاجية للشاشة حماية الشاشة Android 13, Realme UI 4.0 نظام التشغيل Mediatek Dimensity 6100+ المعالج يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي كارت الذاكرة 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM مساحة التخزين الأولى 13 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية 8MP الكاميرا الأمامية 5000 ملم البطارية 25 وات سرعة الشحن

مميزات وعيوب Realme V50s

يدعم مدخل 3.5 ملم.

يدعم مكبر صوت.

يدعم تقنية NFC.

جودة الشاشة ضعيفة.

المعالج متوسط الأداء.

كاميرات متواضعة في التصوير.

حجم الشاشة كبير وعملاق.

بطارية عملاقة مع شحن سريع.

لا يحتوي على سينسور الجيروسكوب.

يحتوى على بصمة الإصبع.

متوفر بالألوان الأسود والبنفسجي.

سعر الهاتف

سعر هاتف ريلمي v50s، حوالي 240 يورو، سعر الهاتف في مصر 13000 ألف جنية مصري، سعر الهاتف فى السعودية 800 ريال سعودي، قد تختلف الأسعار أختلاف طفيف من تاجر لأخر، أو حسب تغير سعر الصرف.