تقنية

بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

أحمد محمد عبد الشافي

أعلنت ريلمي عن هاتف Realme V50s، بحجم بطارية عملاق وشاشة كبيرة، ويندرح ريلمي V50s، ضمن الفئة المتوسطة، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف فى الأسواق العالمية بنهاية هذا الشهر من عام 2023، ويدعم هاتف ريلمي v50s، شبكة 5G، و إليك سعر ومواصفات ريلمي v50s، مع مراجعة لاهم المميزات والعيوب.

بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

مواصفات ريلمي v50s

GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G  الشبكة 
165.7 x 76 x 7.9 mm (about 0.31 in)  الأبعاد 
190g  الوزن 
IPS LCD, 120Hz  نوع الشاشة 
6.74 inches  حجم الشاشة 
1080 x 2400 pixels  دقة الشاشة 
ظهر من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وحماية زجاجية للشاشة  حماية الشاشة 
Android 13, Realme UI 4.0  نظام التشغيل 
Mediatek Dimensity 6100+  المعالج 
يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي  كارت الذاكرة 
128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM  مساحة التخزين 
الأولى 13 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل  الكاميرا الخلفية 
8MP  الكاميرا الأمامية 
5000 ملم  البطارية 
25 وات  سرعة الشحن 

 

بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

مميزات وعيوب Realme V50s

  • يدعم مدخل 3.5 ملم.
  • يدعم مكبر صوت.
  • يدعم تقنية NFC.
  • جودة الشاشة ضعيفة.
  • المعالج متوسط الأداء.
  • كاميرات متواضعة في التصوير.
  • حجم الشاشة كبير وعملاق.
  • بطارية عملاقة مع شحن سريع.
  • لا يحتوي على سينسور الجيروسكوب.
  • يحتوى على بصمة الإصبع.
  • متوفر بالألوان الأسود والبنفسجي.

بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

سعر الهاتف

سعر هاتف ريلمي v50s، حوالي 240 يورو، سعر الهاتف في مصر 13000 ألف جنية مصري، سعر الهاتف فى السعودية 800 ريال سعودي، قد تختلف الأسعار أختلاف طفيف من تاجر لأخر، أو حسب تغير سعر الصرف.

بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

بشاشة عملاقة ريلمي تطلق هاتف Realme V50s ضمن الفئة المتوسطة

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عن الكاتب:
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أحمد محمد عبد الشافي

الكاتب أحمد محمد، أعمل بمجال التدوين والنشر منذ عدة سنوات، وأعشق هذا المجال، بجانب تخصصي في علوم الكمبيوتر.

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