بسعر 500 دولار… إليك مواصفات هاتف “Huawei Nova 11 Pro” والسعر في مصر والسعودية
نقدم لكم في هذا الموضوع هاتفاً جديداً ورائداً في سوق الهواتف الذكية من شركة “هواوي” الصينية، والهاتف الذي سيكون معنا هو هاتف “Huawei Nova 11 Pro”، وللهاتف مميزات هائلة منها الكاميرا الأمامية تحتوي على دقة التصوير بجودة 4K، وسوف نستعرض معكم مواصفات الهاتف والسعر في مصر والسعودية والإمارات.
مواصفات الهاتف
|الشاشة
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|المعالج
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|نظام التشغيل
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|التخزين والرام
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|البطارية
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المميزات
- يحتوي الهاتف على معالج قوي من نوع سناب دراجون يقدم أداء يعتبر ممتاز في الألعاب.
- الشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.
- جودة تصوير الكاميرا الأمامية تعتبر جيدة ولكن ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.
- الكاميرا الأمامية تدعم التصوير بجودة 4K.
العيوب
- الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
- لا يحتوي على منفذ السماعات 3.5 ملم.
- غير مقاوم للماء والغبار.
- لا يمكن تركيب شريحة كارت الميموري.
محتويات العلبة
- جهاز “Huawei Nova 11 Pro”.
- الشاحن.
- كابل USB TYPE_C.
- جراب للحماية.
- دبوس لإخراج الشرائح.
السعر
|السعر العالمي
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