بسعر 500 دولار… إليك مواصفات هاتف “Huawei Nova 11 Pro” والسعر في مصر والسعودية

نقدم لكم في هذا الموضوع هاتفاً جديداً ورائداً في سوق الهواتف الذكية من شركة “هواوي” الصينية، والهاتف الذي سيكون معنا هو هاتف “Huawei Nova 11 Pro”، وللهاتف مميزات هائلة منها الكاميرا الأمامية تحتوي على دقة التصوير بجودة 4K، وسوف نستعرض معكم مواصفات الهاتف والسعر في مصر والسعودية والإمارات.

مواصفات الهاتف

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الشاشة النوع: Oled.

الحجم: 6.78 بوصة.

دقة الشاشة: 1200X2652 بيكسل. المعالج Snapdragon 778G 4G. نظام التشغيل Harmony OS 3.0. الكاميرا الخلفية الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة:

دقة العدسة الأولى: 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.9.

دقة العدسة الثانية : 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2.

الفلاش: تدعم. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية ثنائية العدسة:

دقة العدسة الأولى: 60 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4.

دقة العدسة الثانية: 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2.

الفلاش: لا تدعم. التخزين والرام الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.

الرام: 8 جيجابايت. البطارية السعة: 4500 مللي أمبير.

الشحن السريع: يدعم، بقوة 100 واط.

نوع البطارية: ليثيوم بو.

المميزات

يحتوي الهاتف على معالج قوي من نوع سناب دراجون يقدم أداء يعتبر ممتاز في الألعاب.

الشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.

جودة تصوير الكاميرا الأمامية تعتبر جيدة ولكن ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.

الكاميرا الأمامية تدعم التصوير بجودة 4K.

العيوب

الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

لا يحتوي على منفذ السماعات 3.5 ملم.

غير مقاوم للماء والغبار.

لا يمكن تركيب شريحة كارت الميموري.

محتويات العلبة

جهاز “Huawei Nova 11 Pro”.

الشاحن.

كابل USB TYPE_C.

جراب للحماية.

دبوس لإخراج الشرائح.

السعر