تقنية

بسعر 500 دولار… إليك مواصفات هاتف “Huawei Nova 11 Pro” والسعر في مصر والسعودية

محمود تركي

نقدم لكم في هذا الموضوع هاتفاً جديداً ورائداً في سوق الهواتف الذكية من شركة “هواوي” الصينية، والهاتف الذي سيكون معنا هو هاتف “Huawei Nova 11 Pro”، وللهاتف مميزات هائلة منها الكاميرا الأمامية تحتوي على دقة التصوير بجودة 4K، وسوف نستعرض معكم مواصفات الهاتف والسعر في مصر والسعودية والإمارات.

- صورة 7 - #أحدث_هواتف_هواوي | Huawei Nova 11 Pro | جوال Huawei Nova 11 Pro

مواصفات الهاتف

قد يهمك:

هواوي تعود للأسواق بهاتف Huawei P50 Lite بمواصفات رائدة

الشاشة
  • النوع: Oled.
  • الحجم: 6.78 بوصة.
  • دقة الشاشة: 1200X2652 بيكسل.
المعالج
  • Snapdragon 778G 4G.
نظام التشغيل
  • Harmony OS 3.0.
الكاميرا الخلفية
  • الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة:
  • دقة العدسة الأولى: 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.9.
  • دقة العدسة الثانية : 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2.
  • الفلاش: تدعم.
الكاميرا الأمامية
  • الكاميرا الأمامية ثنائية العدسة:
  • دقة العدسة الأولى: 60 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4.
  • دقة العدسة الثانية: 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2.
  • الفلاش: لا تدعم.
التخزين والرام
  • الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.
  • الرام: 8 جيجابايت.
البطارية
  • السعة: 4500 مللي أمبير.
  • الشحن السريع: يدعم، بقوة 100 واط.
  • نوع البطارية: ليثيوم بو.

- صورة 1 - #أحدث_هواتف_هواوي | Huawei Nova 11 Pro | جوال Huawei Nova 11 Pro

المميزات

  • يحتوي الهاتف على معالج قوي من نوع سناب دراجون يقدم أداء يعتبر ممتاز في الألعاب.
  • الشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.
  • جودة تصوير الكاميرا الأمامية تعتبر جيدة ولكن ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.
  • الكاميرا الأمامية تدعم التصوير بجودة 4K.

- صورة 2 - #أحدث_هواتف_هواوي | Huawei Nova 11 Pro | جوال Huawei Nova 11 Pro

- صورة 3 - #أحدث_هواتف_هواوي | Huawei Nova 11 Pro | جوال Huawei Nova 11 Pro

العيوب

  • الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
  • لا يحتوي على منفذ السماعات 3.5 ملم.
  • غير مقاوم للماء والغبار.
  • لا يمكن تركيب شريحة كارت الميموري.

- صورة 4 - #أحدث_هواتف_هواوي | Huawei Nova 11 Pro | جوال Huawei Nova 11 Pro

محتويات العلبة

  • جهاز “Huawei Nova 11 Pro”.
  • الشاحن.
  • كابل USB TYPE_C.
  • جراب للحماية.
  • دبوس لإخراج الشرائح.

- صورة 5 - #أحدث_هواتف_هواوي | Huawei Nova 11 Pro | جوال Huawei Nova 11 Pro

السعر

- صورة 6 - #أحدث_هواتف_هواوي | Huawei Nova 11 Pro | جوال Huawei Nova 11 Pro

السعر العالمي
  • 500 دولار أمريكي.
السعر في مصر
  • حوالي 16000 جنيه مصري.
السعر في السعودية
  • حوالي 1875 ريال سعودي.
السعر في الإمارات
  • حوالي 1835 درهم إماراتي.
Avatar of محمود تركي
محمود تركي

طالب مصري بكلية الأعمال اهوي العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات