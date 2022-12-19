بسعر 4000 وبكاميرا 50 ميجابكسل… كشف الستار عن هاتف Realme 10S 

أعلنت شركة Realme اليوم بشكل رسمي في السوق الصيني هاتف Realme 10S الجديد كليا، والذي يأتي لينضم لسلسة ريلمي 10 التي تم البدا في الكشف عن هواتفها في في أكتوبر الماضي، ويأتي الهاتف بمواصفات جيدة مع تسعير جيد مقارنة بمواصفاته داخل الأسواق الصينية، وسيتم طرحه في الخارج قريبا.

مواصفات الكاميرا

الكاميرا الأمامية: كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم إتش دي آر وبانوراما وتصوير فيديوهات بجودة 30fbs@1080p.

الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 0.3 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي مخصصة للعزل.

الكاميرا تدعم فلاش LED وتدعم HDR وبانوراما وتصوير فيديوهات بجودة 1080@30FBS.

صور الهاتف

باقي المواصفات

وزن الهاتف 191 جرام وأبعاد 164.4*75.1*8.1 مم.

خامات خارجية من البلاستيك بالكامل.

دعم تركيب شريحيتين اتصال 5G مع كارت ميموري 1 تيرابايت.

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.6 بوصة بدقة 1080*2408 بكسل، وبجودة FHD+.

معالج ميديا DIMENSITY 810 ثماني النواة.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12.

يدعم الهاتف منفذ السماعات 3.5 ملي.

بصمة الإصبع على زرار الباور.

بطارية بحجم 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

يأتي الهاتف بلونين الأسود والأزرق.

سعر الهاتف

تم تسعير هاتف Realme 10s في السوق الصيني بسعر يُعادل 155 دولار للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

ربما يأتي الهاتف في مصر للنسخة 128 مع 8 جيجا رام بحوالي 3800 جنية.

بينما نسخة 256 مع 8 جيجا رام بحوالي 4500 جنية.