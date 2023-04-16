بسعر منافس ومواصفات ممتازة… مواصفات هاتف “Samsung Galaxy F54 5G”
من المتوقع أن تطلق شركة سامسونج الكورية هاتفاً جديداً في الأسواق الهندية خلال أيام قليلة، والهاتف الذي ستقوم بإطلاقه الشركة هو هاتف “Samsung Galaxy F54 5G”، ومن المتوقع أن الهاتف سيكون منافس قوي في الفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل مناسبة لعشاق التصوير، وبطارية 6000 مللي أمبير تصمد للعمل لفترة طويلة، وفي هذا الموضوع سنعرض لكم مواصفات الهاتف والسعر المتوقع.
مواصفات الهاتف
قد يهمك:
|هيكل الهاتف
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|الشاشة
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|الكاميرا الأساسية
|كاميرا خلفية ثلاثية:
|كاميرا السيلفي
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|البطارية
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|نظام التشغيل
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|المعالج
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|الذاكرة والتخزين
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السعر المتوقع للهاتف
من المتوقع أن يكون السعر بأكثر من 26000 روبية هندية.
أي بما يعادل 300 دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق الهندية في أواخر شهر أبريل الحالي.