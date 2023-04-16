بسعر منافس ومواصفات ممتازة… مواصفات هاتف “Samsung Galaxy F54 5G”

من المتوقع أن تطلق شركة سامسونج الكورية هاتفاً جديداً في الأسواق الهندية خلال أيام قليلة، والهاتف الذي ستقوم بإطلاقه الشركة هو هاتف “Samsung Galaxy F54 5G”، ومن المتوقع أن الهاتف سيكون منافس قوي في الفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل مناسبة لعشاق التصوير، وبطارية 6000 مللي أمبير تصمد للعمل لفترة طويلة، وفي هذا الموضوع سنعرض لكم مواصفات الهاتف والسعر المتوقع.

مواصفات الهاتف

هيكل الهاتف هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار.

الأبعاد: 76.3/164.6/8.7 ملم.

الوزن: 199 جرام. الشاشة النوع: Super Amoled.

القياس: 6.7 بوصة.

الدقة: 1080X2040.

معدل التحديث: 120 هيرتز في الثانية. الكاميرا الأساسية كاميرا خلفية ثلاثية: العدسة الأساسية: تأتي بدقة 108 ميجابيكسل، مع ميزة التثبيت البصري.

العدسة الثانية: تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

العدسة الماكرو: تأتي بدقة 2 ميجابيكسل. كاميرا السيلفي تأتي كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل. البطارية بطارية بسعة 6000 مللي أمبير.

الشحن السريع بقوة 25 واط. نظام التشغيل أندرويد 13.

واجهة المستخدم One UI 5.1. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من نوع Exynos 1380. الذاكرة والتخزين ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

السعر المتوقع للهاتف

من المتوقع أن يكون السعر بأكثر من 26000 روبية هندية.

أي بما يعادل 300 دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق الهندية في أواخر شهر أبريل الحالي.