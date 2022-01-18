بسعر مناسب.. موتورولا تطرح تابلت Moto Tab G70 بمواصفات قياسية

خلال الساعات الماضي قامت شركة موتورولا الأمريكية باطلاق تابلت Moto Tab G70 في الاسواق، حيث ضم التابلت الكثير من المواصفات القياسية التي يحتاجها الجميع بسعر مناسب جدا، حيث أن التابلت يتم تشغيل كافة الالعاب والوسائط من خلاله بأعلى جودة.

مواصفات تابلت Moto Tab G70

أما عن مواصفات تابلت Moto Tab G70 الجديد، فقط جائت كما يلي:

شاشة من نوع LCD مقاس حوالي 11 بوصة.

دقة الشاشة x 1200 2000 ، وجودة 2K ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، و تقنية HDR10.

حماية من الضوء الأزرق، مع ميزة تحسين الفيديو.

التابلت به كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، لالتقاط الصور وتصوير الفيديوهات المختلفة.

به كاميرا أمامية لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفديو بدقة 8 ميجابكسل مع شبكة Wi-Fi.

مزود بتقنية Bluetooth 5.1.

به مكبرات صوت رباعية يدعم Dolby Atmos.

يعمل بنظام تشغيل اندرويد 11.

به معالج من نوع Helio G90T من شركة ميديا تيك.

بطارية التابلت سعة 7700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجا بايت رام ، ونسخة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجا بايت، مع بطاقة توسعة microSD حتى 1 تيرابايت.

سعر تابلت Moto Tab G70

أما عن سعر تابلت Moto Tab G70، فقد تم طرح التابلت الجديد في الاسواق بسعر مناسب للفئة المتوسطة، حيث يبدأ السعر من 299 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 4 آلاف و 700 جنيه مصري.