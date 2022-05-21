بسعر مناسب.. مواصفات هاتف OnePlus Nord 2T الجديد

اعلنت شركة “وان بلس” عن أحدث هواتفها والذي يحمل اسم “OnePlus Nord 2T”، موضحة أن هذا الهاتف ذو مواصفات أكثر من رائعة وبسعر مناسب للفئة المتوسطة، كما أنه أول هاتف مزود بمعالج Dimensity 1300 الجديد من ميدياتك، معلنة أنه سيتم طرحه في الأسواق خلال أيام.

مواصفات هاتف OnePlus Nord 2T

والآن من خلال السطور القادمة سنتعرف معا على مواصفات هاتف OnePlus Nord 2T الجديد، حيث أنه ذو مزايا جبارة:

الهاتف مزود بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

واجهة المستخدم OxygenOS 12.1.

الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.

به كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر سوني من نوع IMX766، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل.

بطارية الهاتف تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات وفقا لمعيار SUPERVOOC.

البطاية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة.

سعر هاتف OnePlus Nord 2T