بسعر ملائم.. سامسونج تعلن عن أحدث إصداراتها ساعة Galaxy Watch 5 Pro

كشف شركة سامسونج الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن أحدث اكتشافاتها ضمن مؤتمرها السنوي الذي أجرته أمس الأربعاء الموافق 10 أغسطس من العام 2022 للكشف عن أحدث منتجاتها، وجاء ضمن ما ذكرته الشركة الكورية والذي يعتبر أحد أفضل الإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية الجديدة التي سوف تطلق تحت اسم Galaxy Watch 5 جلاكسي ووتش.

مميزات Galaxy Watch 5

أعلنت سامسونج في مؤتمرها السنوي عن أن الشركة قامت بالفعل بإصدار الأقل من تلك الساعة، وهو ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch 5، مشيرة إلى أنها تحتوي على مجموعة من القدرات الصحية الجديدة، التي تأتي مراقبة درجة حرارة الجسم من ضمنها، حيث تستطيع الساعة رصد مؤشرات شبه دقيقة تشير إلى درجة الحرارة التقريبية.

ومن المتوقع أن تطرح شركة سامسونج ساعتها الجديدة مع زجاج ياقوتي كريستال كما أن الساعة مقاومة للخدوش بنسبة تصل إلى 60٪ من الزجاج المستخدم في إصدارها السابق، أعادت الشركة تشكيل المنحنى الموجود على الزجاج الخلفي بحيث يلمس المزيد منه معصم المستخدم، ويغطي المستشعرات، ما يجعل عملية استخدام الساعة أكثر تحسينًا.

سعر ساعة Galaxy Watch 5

ووصل سعر ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch 5 إلى حوالي 279 دولارا، أي بحوالي 5 آلاف جنيه، ونوه الخبراء إلى أن سعر الساعة مناسب مع إمكانياتها حيث من المتوقع أن تعمل منفردة دون الحاجة إلى ربطها مع الهاتف.

مميزات ساعة Galaxy Watch 5 Pro

سوف تصدر سامسونج هذا العام، ساعة Galaxy Watch 5 Pro، وفقا لما قالته الشركة الكورية الجنوبية في مؤتمرها على أن تكون هذه النسخة بقدرات رياضية يمكن من خلالها تحسين برامج التمرينات التي يؤديها المستخدم، يجعل عمر البطارية أطول، حيث أضافت ويأتي الإصدار الأعلى من الساعة مع بطارية 590 مللي أمبير، ضعف سعة بطارية الإصدار الأصغر التي تتاح ويصل مقاساتها إلى 40 مم.

وأعلنت الشركة عن أن ساعة سامسونج Watch 5 Pro قد لا تناسب أصحاب المعصم الصغير، فأكدت أنها سوف تطرحها بمقاس 45 ملم ضخمة، وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن أنها سوف تطرحها بسعر يبدأ من 449 دولار.