بسعر معقول ومواصفات رائعة .. لاب توب Infinix InBook X1 الجديد 2021

أطلقت شركة انفينكس لاب توب ان بوك اكس 1 الجديد في السوق المحلي ليكون واحدًا من مجموعة منتجات انفنيكس المميزة، كما تم إطلاق لاب توب InBook X1 بثلاثة نسخ تختلف في المواصفات والأسعار، في السياق التالي نقدم لكم سعر ومواصفات لاب توب Infinix InBook X1 بنسخه الثلاثة.

مواصفات لاب توب Infinix InBook X1

لاب توب انفينيكس InBook X1 من أبرز أجهزة اللاب توب ..التي تتمتع الوزن الخفيف والمواصفات المختلفة، والتي تأتي على النحو التالي:

وزن Infinix InBook X1 حوالي 1500 جم.

سمك اللاب توب 16 مللي.

شاشة اللاب 14 بوصة.

خامات اللاب توب الخارجية جيدة.

يتوفر باللاب عدد 2 مدخل USB 3.0 على يمين الجهاز على اليسار بالإضافة إلى مدخل USB 2.0 ومدخلين USB

كما يوجد مدخل Headphone

يتوفر مدخل كارت ميموري مايكرو.

أيضًا يتوفر مدخل شحن قديم DC

بالإضافة إلى مدخل HDMI

النسخة الأعلى من لاب توب Infinix InBook X1 تأتي بمعالج Core i7 1065 G7 مع 16 جيجا رام ومساحة هارد SSD تبلغ 512 جيجا.

النسخة الأقل Core i5 بمساحة تخزين 512 جيجا مع 8 جيجا رام.

ثم تأتي النسخة الأخيرة من لاب توب Infinix InBook X1 وهي تأتي بمعالج Core i7 بمساحة تخزين 512 جيجا مع 16 جيجا رام.

الشاشة 14 بوصة بدقة FHD.

الشاة يصل سطوعها إلى 300 شمعة.

البطارية 55 واط وتظل لمدة ما بين 3 و 7 ساعات حسب الاستخدام.

جودة الكاميرا 720p

يتوفر باللاب توب Backlight بدرجتين إضاءة.

المميزات

السعر التنافسي.

عدم سخونة الجهاز أثناء التشغيل.

صوت المروحة بسيط نوعًا ما.

العيوب

صعوبة فتح الشاشة لدرجة أكبر.

المفصلات باللاب توب رفيعة نوعًا ما.

صوت الجهاز منخفض بعض الشيء.

سعر لاب توب Infinix InBook X1

سعر اللاب توب يختلف وفقًا للنسخ الثلاثة من اصدارات Infinix InBook X1 ، وتأتي الأسعار على النحو التالي: