بسعر لا يصدق.. تسريبات تكشف سعر هاتف Infinix Hot 40 قبل إطلاقه رسميًا في الأسواق

كشفت شركة انفنكس الصينية خلال الأسابيع الماضية عن هاتف Infinix Hot 30 رسميًا. ورغم عدم مرور فترة كبير على إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية والمحلية، اكدت تسريبات جديدة على أن شركة انفنكس تعتزم اطلاق هاتف Infinix Hot 40 خلال الشهور المقبلة، خاصة بعدما وافقت هيئة Bluetooth SIG على الهاتف.

تسريب سعر هاتف Infinix Hot 40 - مصدر الصورة : 91Mobiles

حيث ظهر هاتف Infinix Hot 40 في قائمة المنتجات المنشورة ضمن قواعد بيانات هيئة Bluetooth SIG خلال الساعات الماضية، وذلك برقم طراز X6386. حيث أكدت القائمة على أن الهاتف سيدعم تقنية Bluetooth 5.0، إلا أنه لم يتم الإشارة الى مواصفات الهاتف الآخرى حتى الآن.

ولكن من المتوقع أن يحمل Hot 40 معظم مواصفات الهواتف الأقل من نفس السلسلة، لكن مع شاشة ضخمة وبطارية كبيرة نوعًا ما، مع ملاحظة أنه تم الإعلان رسميًا عن هاتف Hot 20 نهاية عام 2022، كما تم الإعلان عن Hot 30 في يوليو الماضي، لذلك من المتوقع الإعلان رسميًا عن Infinix Hot 40 قبل نهاية هذا العام.

سعر Infinix Hot 40

ووفقًا للمعلومات المنشور على قواعد بيانات هيئة Bluetooth SIG، فإنه لم يتم التأكيد حتى الآن على دعم الهاتف لتقنيات الاتصال من الجيل الخامس. ولكن من المرجح دعم الهاتف لشبكة الجيل الخامس، خاصة أن معظم هواتف سلسة هوت الأقل تدعم شبكات الجيل الخامس. عمومًا، من المتوقع أن يباع هاتف Infinix Hot 40 بسعر 150 دولار.