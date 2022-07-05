“بسعر علي قد الأيد”.. سعر ومواصفات تابلت نوكيا الاقتصادى Nokia T10

بدأت شركة نوكيا في إصدار حاسب لوحي جديد ضمن الفئة السعرية الاقتصادية، حيث تم اكتشاف الجهاز اللوحي التالي للشركة تحت اسم Nokia T10، على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC، وتبعا لموقع “gizmochina”، أن هذا الجهاز سوف يتميز بعدة أمور ولهذا سوف نذكر مواصفاته.

مواصفات تابلت نوكيا الاقتصادى Nokia T10

يأتي الجهاز برقم طراز TA-1462، بشاشة كبيرة بقياس 8 بوصات، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

يأتي الجهاز ببطارية 5100 مللي أمبير في الساعة، توفر ما يصل إلى 24 ساعة من العمل المستمر، كما تعمل مع الشحن السريع بقدرة 10 وات.

يأتي الجهاز مع كاميرا خلفية آحادية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وتشتمل خيارات الاتصال بالجهاز الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G وتقنية البلوتوث وشبكات الاتصال اللاسلكية Wi-Fi.

يتميز التابلت بشاشة كبيرة بقياس 10.4 بوصة، من نوع LCD، مع جودة 2K، وتبلغ دقتها تبلغ 2000 × 1200 بكسل، وشهادة SGS لتقليل خطر الضوء الأزرق على العين.

يدعم التابلت معالج UNISOC T610، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت.

يحتوي تابلت نوكيا Nokia T20 على بطارية عملاقة بقوة 8200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

سعر تابلت نوكيا الاقتصادى Nokia T10

يبلغ سعر الجهاز اللوحي حوالي 207 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و 250 جنية مصري).