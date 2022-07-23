بسعر رخيص ومواصفات رائعة تطلق فيفو أقوى هواتفها Vivo T1x ببطارية ضخمة وشاشة شديدة الوضوح

التصميم والأبعاد

الهاتف مصنوع من الخلف و بإطار من البلاستيك، واجهة من الزجاج.

وزن الهاتف 182 جرام.

طوله 164.3 مم، عرض 76.1 مم، سمك 8 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الفضي، الأزرق.