تقنية

بسعر رخيص ومواصفات رائعة تطلق فيفو أقوى هواتفها Vivo T1x ببطارية ضخمة وشاشة شديدة الوضوح

برديس المتولي

أعلنت شركة فيفو ViVo عن إطلاق أجدد وأرخص هواتفها الذكية الجديدة لهذا العام 2022 هاتف Vivo T1x  بمواصفات رائعة حيث يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، الهاتف يضم شاشة كبيرة يصل حجمها 6.58 بوصة شديد الوضوح يصل دقتها 2408×1080 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز، الهاتف يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.

مواصفات هاتف Vivo T1x

التصميم والأبعاد 
  • الهاتف مصنوع من الخلف و بإطار من البلاستيك، واجهة من الزجاج.
  • وزن الهاتف 182 جرام.
  • طوله 164.3 مم، عرض 76.1 مم، سمك 8 مم.
  • الهاتف متوفر باللون الأسود، الفضي، الأزرق.
الشاشة 
  • من نوع IPS LCD.
  • يصل حجمها 6.58 بوصة.
  • دقة الشاشة 2408×1080 بكسل.
  • بمعدل تحديث 90 هرتز.

رسميًا إطلاق Vivo T1X في السوق العالمية بمواصفات لائقة وسعر اقتصادي

النظام 
  • نظام التشغيل الاندرويد Android.
  • واجهة المستخدم Funtouch 12.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G.
  • معالج رسوم من نوع Adreno 610.

البطارية 
  • من نوع ليثيوم بو.
  • يصل حجمها 5000 ملي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.
الذاكرة 
  • المساحة الداخلية للهاتف 64، 128 جيجابايت.
  • الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.
الإتصالات 
  • يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.
  • البلوتوث.
  • الواي فاي Wi-Fi.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • GPS.
المستشعرات 
  • التسارع.
  • التقارب.
  • الدوران.
  • البوصلة.
  • البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Vivo T1x

الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية واسعة.
  • دقة الفيديو 1080P.
الكاميرا الخلفية 
  • يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية عريضة.
  • دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم مستشعر العمق.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.
  • تدعم تقنية HDR.
  • دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Vivo T1x 4G

  1. الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.
  2. لا يدعم تقنية NFC.
  3. نوع الشاشة كان من الأفضل أن يكون من نوع AMOLED.

محتوى علبة هاتف Vivo T1x 

  • هاتف Vivo T1x.
  • شاحن سريع.
  • كابل USB.
  • دبوس إخراج شريحة الإتصال.
  • جراب للحماية.

سعر هاتف Vivo T1x 4G

الهاتف تم إطلاقه في الأسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية:

هاتف Vivo T1x 4G
هاتف Vivo T1x
  • سعر الهاتف عالميًا 150 دولار أمريكي.
  • في مصر 2800 جنيه مصري.
  • ما يعادل في المملكة العربية السعودية 560 ريال سعودي.
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    كام بالمصري

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