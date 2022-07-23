بسعر رخيص ومواصفات رائعة تطلق فيفو أقوى هواتفها Vivo T1x ببطارية ضخمة وشاشة شديدة الوضوح
أعلنت شركة فيفو ViVo عن إطلاق أجدد وأرخص هواتفها الذكية الجديدة لهذا العام 2022 هاتف Vivo T1x بمواصفات رائعة حيث يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، الهاتف يضم شاشة كبيرة يصل حجمها 6.58 بوصة شديد الوضوح يصل دقتها 2408×1080 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز، الهاتف يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.
مواصفات هاتف Vivo T1x
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Vivo T1x
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Vivo T1x 4G
- الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يدعم تقنية NFC.
- نوع الشاشة كان من الأفضل أن يكون من نوع AMOLED.
محتوى علبة هاتف Vivo T1x
- هاتف Vivo T1x.
- شاحن سريع.
- كابل USB.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- جراب للحماية.
سعر هاتف Vivo T1x 4G
الهاتف تم إطلاقه في الأسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 150 دولار أمريكي.
- في مصر 2800 جنيه مصري.
- ما يعادل في المملكة العربية السعودية 560 ريال سعودي.
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