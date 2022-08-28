بسعر اقتصادي.. جوال Infinix Hot 12 Play في السوق السعودي والعالمي

طرحت شركة إنفنكس للجوالات الذكية، جوال Infinix Hot 12 Play صاحب البطارية العملاقة، في الأسواق بسعر منخفض للغاية، ما جعله يحصل على نسبة مبيعات خيالية منذ الطرح الأول له بالأسواق في مايو الماضي، وجاءت واجهة الهاتف بواجهة إنفينكس XOS 10، التي حازت قبول واستحسان كثير من المستخدمين.

مواصفات جوال Infinix Hot 12 Play

جاء جوال إنفنكس هوت 12 بلاي بمواصفات تلائم الاستخدامات الشاقة الخاصة بالجيل الحالي، وبنظام تشغيل Android 12، ونوضح لك جميع المواصفات فيما يلي:

مواصفات الهاتف من الخارج الأبعاد: 170.5×77.6×8.3 مم.

الوزن: 195 جرام.

الخامات: مصنعة من البلاستيك البولي كاربونيت عالي الجودة. شاشة الهاتف النوع: IPS LC.

الحجم: 6.82 بوصة.

الدقة: 720×1612 بيكسل/ بوصة.

معدل التحديث: 90 هرتز.

جودة: HD+. معالج الهاتف معالج رسومي النوع: Unisoc T610 ثماني النواة

دقة تصنيع: 12 نانو متر.

النوع: Mali-G52 MP2. بطارية الهاتف النوع: ليثيوم بوليمر.

السعة: 6000 مللي أمبير.

الشحن: 10 واط بواسطة USB Type C. المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت/ 6 جيجا بايت رام. مستشعر البصمة مكانه بالخلف مع دعم Face Unlock. ألوان الهاتف اللون الأسود.

اللون الأبيض.

اللون الأزرق.

اللون الأخضر.

مواصفات كاميرا هاتف إنفنكس هوت 12 بلاي

تم تصميم هاتف Infinix Hot 12 Play بكاميرا ذات مواصفات مناسبة للغاية، مقارنة بسعر بيعه، وفيما يلي المواصفات الخاصة بها:

كاميرا الهاتف الخلفية (مزدوجة) الكاميرا الأولى هي الأساسية، دقتها 13 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة F/1.8.

الكاميرا الثانية خاصة بالعزل، دقتها 2 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة F/2.4. مميزات الكاميرا الخلفية مزودة بفلاش LED رُباعي.

تدعم HDR وPanorama.

جودة تصوير فيديوهات [email protected] الكاميرا الأمامية (للتصوير السيلفي) كاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل. مميزات كاميرا السيلفي جودة تصوير الفيديوهات [email protected]

مزودة بفلاش LED مُزدوج.

سعر جوال Infinix Hot 12 Play