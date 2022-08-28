بسعر اقتصادي.. جوال Infinix Hot 12 Play في السوق السعودي والعالمي
طرحت شركة إنفنكس للجوالات الذكية، جوال Infinix Hot 12 Play صاحب البطارية العملاقة، في الأسواق بسعر منخفض للغاية، ما جعله يحصل على نسبة مبيعات خيالية منذ الطرح الأول له بالأسواق في مايو الماضي، وجاءت واجهة الهاتف بواجهة إنفينكس XOS 10، التي حازت قبول واستحسان كثير من المستخدمين.
مواصفات جوال Infinix Hot 12 Play
جاء جوال إنفنكس هوت 12 بلاي بمواصفات تلائم الاستخدامات الشاقة الخاصة بالجيل الحالي، وبنظام تشغيل Android 12، ونوضح لك جميع المواصفات فيما يلي:
|مواصفات الهاتف من الخارج
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|شاشة الهاتف
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|معالج الهاتف
معالج رسومي
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|بطارية الهاتف
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|المساحة الداخلية للهاتف
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|مستشعر البصمة
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|ألوان الهاتف
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مواصفات كاميرا هاتف إنفنكس هوت 12 بلاي
تم تصميم هاتف Infinix Hot 12 Play بكاميرا ذات مواصفات مناسبة للغاية، مقارنة بسعر بيعه، وفيما يلي المواصفات الخاصة بها:
|كاميرا الهاتف الخلفية (مزدوجة)
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|مميزات الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية (للتصوير السيلفي)
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|مميزات كاميرا السيلفي
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سعر جوال Infinix Hot 12 Play
- يأتي سعر عملاق الأجهزة الاقتصادية بالمملكة جوال إنفنكس هوت 12 بلاي، بحوالي 485 ريالًا سعوديًّا، ما يعادل السعر العالمي له، والذي يبلغ حوالي 130 دولارًا أمريكيًّا.
- أما عن سعر بيع الهاتف في مصر فهو 2040 جنيهًا مصريًّا تقريبًا.
- فيما بلغ سعر بيعه في المغرب 1180 درهمًا مغربيًّا.
- وفي الجزائر بلغ 17,900 دينار جزائري.