بسعر اقتصادي تطلق ريلمي Realme أقوى هواتفها Realme C35 بمواصفات جبارة وببطارية ضخمة
أصبحت شركة ريملي Realme من أهم شركات المحمول التي تتنافس مع أكبر الشركات العالمية، و تتنافس شركة ريلمي بأقوى هواتفها الجديدة Realme C35 الهاتف يضم مواصفات رائعة مقارنة مع سعره الاقتصادي، حيث يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، و شاشة كبيرة يصل حجمها 6.6 بوصة من نوع IPS LCD شديدة الوضوح يصل دقتها 2408×1080 بكسل مقاوم للغبار والماء.
مواصفات هاتف Realme C35
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Realme C35
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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محتوى علبة هاتف Realme C35
- جهاز Realme C35.
- كابل USB.
- شاحن سريع.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- جراب للحماية.
- كتيب التعليمات.
عيوب هاتف Realme C35
- لا يدعم تقنية NFC.
- الهاتف لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.
- لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.
- الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.
سعر هاتف Realme C35
- سعر الهاتف عالميًا 169 دولار أمريكي.
- ما يعادل في جمهورية مصر العربية 2690 جنيه مصري.
- في السعودية 655 ريال سعودي.