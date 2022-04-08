بسعر اقتصادي تطلق ريلمي Realme أقوى هواتفها Realme C35 بمواصفات جبارة وببطارية ضخمة

أصبحت شركة ريملي Realme من أهم شركات المحمول التي تتنافس مع أكبر الشركات العالمية، و تتنافس شركة ريلمي بأقوى هواتفها الجديدة Realme C35 الهاتف يضم مواصفات رائعة مقارنة مع سعره الاقتصادي، حيث يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، و شاشة كبيرة يصل حجمها 6.6 بوصة من نوع IPS LCD شديدة الوضوح يصل دقتها 2408×1080 بكسل مقاوم للغبار والماء.

مواصفات هاتف Realme C35

التصميم والأبعاد الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري.

مصنوع من البلاستيك من الخلف ومن الزجاج من الإمام.

يصل وزن الهاتف 189 جرام.

طوله 164.4 مم، عرض 75.6 مم، سمك 8.1 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأخضر. الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.6 بوصة.

دقة الشاشة 2408×1080 بكسل.

درجة سطوع الشاشة 600 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 11. المعالج نظام المعالجة من نوع Unisoc Tiger T616 .12 nm

معالج رسوم من نوع Mali-G57 MP1.

الذاكرة من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 5000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. البطارية المساحة الداخلية للهاتف 64، 128 جيجابايت.

بذاكرة عشوائية 4، 6 جيجا رام.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM.

يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.

البلوتوث.

GPS.

Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدوران.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Realme C35

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0.

تدعم تقنية HDR.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

الكاميرا الثالثة بدقة 0.3 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.8 تدعم التصوير العميق.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

فلاش ليد LED.

دقة الفيديو 1080P.

محتوى علبة هاتف Realme C35

جهاز Realme C35.

كابل USB.

شاحن سريع.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

جراب للحماية.

كتيب التعليمات.

عيوب هاتف Realme C35

لا يدعم تقنية NFC.

الهاتف لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.

الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.

سعر هاتف Realme C35