بسعر اقتصادي تتنافس شركة موتورولا بإطلاق أقوى هواتفها Motorola Moto E32 بمواصفات رائعة

أعلنت شركة موتورولا Motorola عن إطلاق أحدث هواتفها الاقتصادية الجديدة لهذا العام 2022 هاتف Motorola Moto E32، الهاتف يتميز بسعره الاقتصادي مقارنة من مواصفاته الرائعة، كما يتميز بتصميمه البسيط حيث يصل وزن الهاتف 184 جرام، ويضم الهاتف بطارية ضخمة يصل سعتها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 16 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل ويدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Motorola Moto E32

التصميم والأبعاد الهاتف مصنوع من الخلف من مادة البلاستيك، واجهة من الزجاج.

وزن الهاتف 184 جرام.

طوله 164 مم، عرض 75 مم، سمك 8.5 م.

الهاتف متوفر باللون، الرمادي، الأسود.

مقاوم للماء. الشاشة من نوع IPS LCD.

حجم الشاشة 6.5 بوصة.

دقة الشاشة 1600×720 بكسل.

بمعدل تحديث 90 هرتز.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 11. المعالج نظام المعالجة من نوع Unisoc T606.

معالج رسوم من نوع Mali-G57 MP1.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 64 جيجابايت.

بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، تدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

GPS.

Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct. المستشعرات التسارع.

التقارب.

البوصلة.

البصمة (في زر التشغيل).

مميزات كاميرا هاتف Motorola Moto E32

الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2 4 تدعم تقنية الماكرو.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

تدعم تقنية بانوراما, HDR.

بفلاش ليد LED. الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0.

تدعم تقنية HDR.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Motorola Moto E32

الهاتف لا يدعم تقنية NFC.

لا يدعم الراديو.

لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.

محتوى علبة هاتف Motorola Moto E32

جهاز Motorola Moto E32.

شاحن.

كابل USB.

جراب للحماية.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

كتيب التعليمات.

سعر هاتف Motorola Moto E32