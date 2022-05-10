بسعر اقتصادي تتنافس شركة موتورولا بإطلاق أقوى هواتفها Motorola Moto E32 بمواصفات رائعة
أعلنت شركة موتورولا Motorola عن إطلاق أحدث هواتفها الاقتصادية الجديدة لهذا العام 2022 هاتف Motorola Moto E32، الهاتف يتميز بسعره الاقتصادي مقارنة من مواصفاته الرائعة، كما يتميز بتصميمه البسيط حيث يصل وزن الهاتف 184 جرام، ويضم الهاتف بطارية ضخمة يصل سعتها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 16 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل ويدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Motorola Moto E32
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Motorola Moto E32
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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عيوب هاتف Motorola Moto E32
- الهاتف لا يدعم تقنية NFC.
- لا يدعم الراديو.
- لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.
محتوى علبة هاتف Motorola Moto E32
- جهاز Motorola Moto E32.
- شاحن.
- كابل USB.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- كتيب التعليمات.
سعر هاتف Motorola Moto E32
- سعر الهاتف عالميًا 211 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 2779 جنيه مصري.
- داخل المملكة العربية السعودية 562 ريال سعودي.