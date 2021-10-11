برنامج ” TOP CHEF مش اي شيف ” الموسم الخامس موعد العرض والإعادة على mbc و mbc العراق

الموسم الخامس من برنامج توب شيف مش اي شيف ينطلق مساء الاربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 م على قناة ام بي سي وقناة إم بي سي العراق , حيث يتنافس 15 طاهياً محترفاً من مختلف الدول العربية تحت إشراف لجنة من المتخصصين في عالم الطهي ليفوز أحدهم بلقب توب شيف.

مواعيد برنامج 5 TOP CHEF مش اي شيف

موعد TOP CHEF مش اي شيف على mbc

توب شيف توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعوديةوالعراق توقيت الإمارات العرض الاربعاء 6.30 مساءاً 7.30 مساءاً 8.30 مساءاً 9.30 مساءاً 10.30 مساءاً الإعادة الأولى سهرة الجمعة 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً الإعادة الثانية السبت 3.30 مساءاً 4.30 مساءاً 5.30 مساءاً 6.30 مساءاً 7.30 مساءاً

موعد TOP CHEF مش اي شيف على mbc العراق توب شيف توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعوديةوالعراق توقيت الإمارات العرض الاربعاء 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل الإعادة الأولى الجمعة 5.30 مساءاً 6.30 مساءاً 7.30 مساءاً 8.30 مساءاً 9.30 مساءاً الإعادة الثانية السبت 2.30 مساءاً 3.30 مساءاً 4.30 مساءاً 5.30 مساءاً 6.30 مساءاً تردد قناة mbc1 تبث القناة على أقمار النايلسات وعربسات