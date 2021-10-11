برنامج ” TOP CHEF مش اي شيف ” الموسم الخامس موعد العرض والإعادة على mbc و mbc العراق

بواسطة محمد عبد الرازق

الموسم الخامس من برنامج توب شيف مش اي شيف ينطلق مساء الاربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 م على قناة ام بي سي وقناة إم بي سي العراق , حيث يتنافس 15 طاهياً محترفاً من مختلف الدول العربية تحت إشراف لجنة من المتخصصين في عالم الطهي ليفوز أحدهم بلقب توب شيف.

برنامج " TOP CHEF مش اي شيف " الموسم الخامس موعد العرض والإعادة على mbc و mbc العراق 5 11/10/2021 - 11:20 م

مواعيد برنامج  5 TOP CHEF مش اي شيف

موعد TOP CHEF مش اي شيف على mbc

توب شيف توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعوديةوالعراق توقيت الإمارات
العرض الاربعاء 6.30 مساءاً 7.30 مساءاً 8.30 مساءاً 9.30 مساءاً 10.30 مساءاً
الإعادة الأولى سهرة الجمعة 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً
الإعادة الثانية السبت 3.30 مساءاً 4.30 مساءاً 5.30 مساءاً 6.30 مساءاً 7.30 مساءاً

موعد TOP CHEF مش اي شيف على mbc العراق

توب شيف توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعوديةوالعراق توقيت الإمارات
العرض الاربعاء 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل
الإعادة الأولى الجمعة 5.30 مساءاً 6.30 مساءاً 7.30 مساءاً 8.30 مساءاً 9.30 مساءاً
الإعادة الثانية السبت 2.30 مساءاً 3.30 مساءاً 4.30 مساءاً 5.30 مساءاً 6.30 مساءاً

تردد قناة mbc1

تبث القناة على أقمار النايلسات وعربسات

برنامج " TOP CHEF مش اي شيف " الموسم الخامس موعد العرض والإعادة على mbc و mbc العراق 1 11/10/2021 - 11:20 م برنامج " TOP CHEF مش اي شيف " الموسم الخامس موعد العرض والإعادة على mbc و mbc العراق 2 11/10/2021 - 11:20 م

تردد قناة mbc العراق

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برنامج " TOP CHEF مش اي شيف " الموسم الخامس موعد العرض والإعادة على mbc و mbc العراق 3 11/10/2021 - 11:20 م

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برنامج " TOP CHEF مش اي شيف " الموسم الخامس موعد العرض والإعادة على mbc و mbc العراق 4 11/10/2021 - 11:20 م



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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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