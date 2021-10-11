برنامج ” TOP CHEF مش اي شيف ” الموسم الخامس موعد العرض والإعادة على mbc و mbc العراق
الموسم الخامس من برنامج توب شيف مش اي شيف ينطلق مساء الاربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 م على قناة ام بي سي وقناة إم بي سي العراق , حيث يتنافس 15 طاهياً محترفاً من مختلف الدول العربية تحت إشراف لجنة من المتخصصين في عالم الطهي ليفوز أحدهم بلقب توب شيف.
مواعيد برنامج 5 TOP CHEF مش اي شيف
موعد TOP CHEF مش اي شيف على mbc
|توب شيف
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعوديةوالعراق
|توقيت الإمارات
|العرض الاربعاء
|6.30 مساءاً
|7.30 مساءاً
|8.30 مساءاً
|9.30 مساءاً
|10.30 مساءاً
|الإعادة الأولى سهرة الجمعة
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|2 صباحاً
|الإعادة الثانية السبت
|3.30 مساءاً
|4.30 مساءاً
|5.30 مساءاً
|6.30 مساءاً
|7.30 مساءاً
موعد TOP CHEF مش اي شيف على mbc العراق
|توب شيف
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعوديةوالعراق
|توقيت الإمارات
|العرض الاربعاء
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|الإعادة الأولى الجمعة
|5.30 مساءاً
|6.30 مساءاً
|7.30 مساءاً
|8.30 مساءاً
|9.30 مساءاً
|الإعادة الثانية السبت
|2.30 مساءاً
|3.30 مساءاً
|4.30 مساءاً
|5.30 مساءاً
|6.30 مساءاً
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