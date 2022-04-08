برنامج iMyFone D-Back للاندرويد لاسترجاع الصور والملفات المحذوفة

يعد هذا البرنامج من أقوى البرامج التي أعدت لحل مشكلة استرجاع الصور والملفات المحذوفة والتي قد يتم حذفها من الهاتف بدون قصد من قبل المستخدم ويجد صعوبة في استرجاع جميع تلك الملفات، جاء برنامج iMyFone D-Back ليحل تلك المشكلة وبخطوات غاية في السهولة والسرعة، يمتلك البرنامج أدوات رائعة ومميزة على درجة عالية من التطور والتي ستمكنك من استرجاع أي ملف أو فيديو أو صورة تم حذفها من الهاتف أيًا كان سبب الحذف سواء كان الحذف عن طريق الخطأ أو في حالة ضبط المصنع أو تلف الجهاز.

أيًا كان السبب فستتمكن من استرجاع الملفات المحذوفة وبكل سهولة ومهما كانت نوعية الملفات المحذوفة فسيقوم iMyFone D-Back من استرجاعها وبكل سهولة، يمتلك البرنامج إمكانية معاينة لجميع الملفات المحذوفة قبل قيامه باسترجاعها وأيضًا خاصية انتقاء للملفات المختلفة فبل إتمام عملية الاستعادة، كما يمتلك البرنامج العديد من الطرق المتنوعة التي ستمكنك من استرجاع أي ملف تم حذفه.

كيفية استخدام برنامج iMyFone D-Back

• في البداية عليك القيام بتحميل البرنامج إلى جهازك الأندرويد لبدء في عملية استرجاع جميع الملفات المفقودة.

• من بعدها عليك القيام بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال كابل.

• قم بعدها بتحديد نوع الاسترجاع الذي ترغب فيه والمناسب لنوعية هاتفك ومن بعدها اضغط على زر البدء .start

• بعدها عليك القيام بتحديد الجهة التي تريد استرجاع الملفات منها، سواء كانت الرسائل أو صور وفيديوهات أو جهات اتصال أو رسائل في تطبيقات دردشة او غيرهم ومن ثم الضغط على زر next لاستكمال عملية الاسترجاع.

• بعدها ستظهر أمامك قائمة بها العديد من الخيارات والتي الغرض منها هو معرفة الطريقة التي تم حذف الملفات من خلالها سواء الحذف بالخطأ أو أن الجهاز به المشاكل، وغيرها من الخيارات قم باختيار السبب الخاص بمشكلتك من بين تلك الخيارات.

• فور اتمام اختيار الخيار المناسب ستظهر لك صفحة جديدة لتأكيد عملية الفحص والضغط على scan.

• بعدها سيبدأ البرنامج في عملية فخص شامل للجهاز وسيعمل على استعادة جميع البيانات المحذوفة وقد يستغرق بعض الوقت بناءً على حجم البيانات التي تقوم باسترجاعها، وذلك اعتمادًا على سرعة جهاز الحاسوب المستخدم وسعة الهاتف.

• بعد تمكن البرنامج من عملية الفحص والانتهاء منها سيظهر امامك جميع النتائج على حسب خيارات السابقة عليك القيام باختيار ما تود استرجاعه، من خلال الضغط عليه لتحديه ومن بعدها الضغط على recover ليتم استرجاع جميع البيانات التي قمت بتحديدها ويتم نقلها من جديد إلى جهازك.