برنامج كاشف الارقام بدون تحميل البحث برقم الهاتف أون لاين

تم توفير مجموعة كبيرة من الأدوات والبرامج التي تعمل بمثابة كاشف الارقام بدون تحميل، وتساعد العديد من الأشخاص في كشف هوية واسم صاحب الرقم المجهول في حالة الاتصال على الهاتف الجوال، والجدير بالذكر أن الداعي الرئيسي لهذا الأمر كان بسبب استقبال العديد من الأشخاص كم هائل من المكالمات المجهولة والمزعجة ومضايقات كبيرة في أوقات غير مناسبة خلال الليل، فيبحث مختلف أفراد العائلة عن تطبيق مثالي وطريقة تساعد في كشف هوية الرقم دون الاضطرار للإجابة على الاتصال.

كاشف الارقام بدون تحميل

من أبرز تطبيقات كاشف الارقام بدون تحميل موقع Truecaller يمكن دخول الموقع من هنا، حيث يتم استخدامه من قبل حوالي 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ويتميز بالعديد من الفوائد أهمها:

سهولة إضافة المكالمات المزعجة المتكررة إلى قائمة الحظر.

بالإضافة إلى توفير معلومات تخص هوية المتصل والعديد من المعلومات الأخرى.

التطبيق مجاني 100% ويمكن على جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

يساعد في تسهيل الوصول إلى اسم صاحب الرقم دون الاضطرار إلى الرد على الاتصال.

يتميز بنظام تصفية رسائل البريد العشوائية.

يمكنك من الاطلاع على حالة الرقم المجهول المتصل أو غيره من الأرقام والظهور الأخير له.

موقع دليل الهاتف السعودي

يعد هذا الموقع من أشهر المواقع المستخدمة في مجال الكشف عن هوية المتصل المجهول دون تحميل برامج، من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال، ومن أهم المزايا المتعلقة به أنه لا يحتاج سوى تسجيل الدخول إلى الموقع، وتعد شركة الاتصالات السعودية هي المالك الرئيسي لهذا الموقع، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدم إلى المواطنين.

نمبر بوك كاشف الارقام

أيضاً موقع نمبر بوك من أشهر المواقع المستخدمة في هذا الشأن لا يحتاج إلى تحميل فقط يتم استخدامه من خلال زيارة الموقع من (هنا) وإدخال البيانات المطلوبة للتعرف على صاحب الرقم وهوية المتصل، ومن أهم مميزاته: