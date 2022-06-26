برنامج حفظ المقاطع من اليوتيوب على اللاب والموبايل

بحث مستمر من قبل الكثيرين عن كيفية الحصول على برنامج أو تطبيق يسهل لهم عملية حفظ بعض المقاطع التي يفضلونها عبر منصة اليوتيوب، سواء تنزيلها على اللاب أو الموبايل بشكل سريع ومباشر، من أجل مشاهدتها في وقت لاحق إو إعادة مشاهدتها أكثر من مرة، أو تحميلها كحالات أو عبر صفحاتهم على موعق التواصل الاجتماعي.

برنامج حفظ المقاطع من اليوتيوب

ونظرًا لأن تنزيل مقاطع الفيديو ليس متوفرًا في خيارات YouTube، لذا كانت الحاجة لملايين المستخدمين من البحث عن طريقة أو برنامج يساعدهم على تحميل مقاطع الفيديو على أجهزة الحاسب الآلي المختلفة أو الجوالات، من أجل مشاهدتها في الوقت الذي يرغبون فيه أو عندما لا يوجد اتصال بالانترنت، لذلك يمكنك تحميل برنامج 4k Video Downloader والذي يعد متوافق مع جميع أجهزة الكمبيوتر.

تنزيل برنامج 4k Video Downloader

القيام بتحميل وتثبيت برنامج 4k Video Downloader من هنا.

سوف ينقلك إلى متصفح الويب.

قم بتشغيل الفيديو التي ترغب به.

انسخ الرابط في الحافظة.

ثم الضغط فوق أيقونة لصق العنوان بالبرنامج.

ثم تحديد جودة الفيديو الذي تريد تنزيله.

اضغط على زر التنزيل وانتظر البرنامج لتنزيل المقطع.

وأخيراً قم بالضغط على “التحميل”.

ثم انتظر ثواني حتى يتم تنزيل المقطع بنجاح.

تحميل برنامج Video Downloader Lite Super

كما يُمكنك استخدام برنامج Video Downloader Lite Super الخاص بتحميل جميع مقاطع الفيديوهات التي ترغب في حفظها على الهاتف الخاص بك من خلال الخطوات التالية:

أولاً عليك تحميل تطبيق Video Downloader Lite Super “من هنا“. ثم تثبيت البرنامج على الهاتف وتشغيله. من ثم الدخول على موقع اليوتيوب من داخل البرنامج. ثم كتابة اسم الفيديو في شريط البحث. قم بتشغيل مقطع الفيديو الذي ترغب في تنزيله. ثم اضغط على زر “تحميل”. انتظر قليلاً وسوف يتم تحميل المقطع بنجاح.

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