برنامج تنزيل أغاني على الهاتف للأندرويد والآيفون برابط مباشر

جدير بالذكر أن منصات أو محطات الاستماع للأغاني قد ولت مهمتها وتولت بدلاً منها تطبيقات تنزيل الأغاني المهمة، وذلك حيث نجد ملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة حول العالم يقومون بالاعتماد برنامج تنزيل أغاني على الهاتف سواء لأجهزة الأندرويد أو الآيفون، ولذلك سوف نوضح لكم أفضل البرامج التي ينصح بالاعتماد عليها.

برنامج الأغاني الأصلي TubeMate

بالطبع هو إحدى البرامج الغنية عن التعريف، والذي يعتمد عليه ملايين من المستخدمين حول أنحاء العالم، والجدير بالذكر أن هذا التطبيق ليس مُخصصاً فقط لتنزيل الأغاني، بل يمكن من خلاله تنزيل مقاطع الفيديو من منصة YouTube وذلك بخلاف العديد من المزايا الأخرى التي تتواجد داخل التطبيق.

يمكن تحميل برنامج TubeMate من خلال الرابط التالي: tubemate.net.

برنامج Audiomack لتحميل الأغاني

إذا كنت ترغب في الحصول على أكبر مكتبة من الأغاني على هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل Android أو IOS فننصحكَ بتحميل برنامج Audiomack، فهو برنامج تنزيل موسيقى يمكن من خلاله حفظ الأغاني دون حقوق نشر، وبذلك هو يعد واحداً من أشهر تطبيقات تنزيل الأغاني الذي تم إصداره وطرحه لأول مرة عام 2015:

يمكنكم تحميل برنامج Audiomack للأندرويد من خلال النقر على الرابط التالي: Audiomack Google Play .

. يمكن التحميل لأجهزة الآيفون من خلال الرابط التالي: Audiomack AppStor.

برنامج YMusic لتنزيل أغاني للأندرويد

العديد من مُستخدمي هواتف الأندرويد قد يعانون في بعض الأحيان من مشكلة عدم تنظيم قائمة البرنامج الداخلية وبالتالي لن يستطيع المستخدم الاستفادة من كافة مزايا التطبيق، ولكن للحديث عن برنامج YMusic فهو يعد أفضل برنامج تنزيل أغاني نظراً لمظهره الأنيق بالإضافة إلى تنظيم قوائمه الرئيسية وبالتالي يصبح أمر تنقل المستخدم داخل التطبيق أمراً سهلاً للغاية: