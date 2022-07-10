برنامج تحديث التطبيقات من متجر جوجل بلاي للاندرويد

برنامج تحديث التطبيقات من متجر بلاي وتثبيتها هي الطريقة الأسهل والمعتمدة لكي تتمكن من تحديث كافة تطبيقاتك عبر متجر بلاي وبشكل تلقائي هذا إذا كنت قد قمت بتحديد التحديث التلقائي من الإعدادات أو تحديدها يدويًا عبر النقر على زر التحديث بجوار التطبيقات وسيقوم بشكل مباشر وتلقائي بعملية التحديث، ولكن ماذا إذا كان التطبيق خارج متجر جوجل بلاي، في هذه الحالة ستحتاج إلى تنزيل النسخة الجديدة من التطبيق وأيضًا الإصدار الأحدث بشكل يدوي كل مرة، ولكن لما هذه الصعوبة إذا كانت هناك طريقة جدًا بسيطة وهو تنزيل برنامج تحديث التطبيقات للأندرويد.

برنامج تحديث التطبيقات

هو برنامج يتيح لك تحديث كافة تطبيقاتك الخاصة بك كلها والتي توجد منها على المتجر والتي لا يوجد منها هناك، سنقوم بطرح أفضل برنامج يساعدك على تحديث تلك التطبيقات في الأندرويد وبشكل سهل وتلقائي.

برنامج APK TRACK برنامج تحديث التطبيقات

تطبيق APK Track هو برنامج مختلف تمامًا عن باقي برامج تحديث التطبيقات، فهو مُخصص للأجهزة التي لا تعتمد على متجر بلاي في هواتفها المحمولة.

يقوم بالبحث عن الإصدار الأحدث من التطبيقات في جوالك ثم يخبرك بذلك.

يعمل البرنامج بالبحث والتنقيب عن النسخ الجديدة من التطبيق في أكثر من متجر على الإنترنت وأيضًا التنقيب على محرك البحث Google جوجل.

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مزايا برنامج APK Track برنامج تحديث التطبيقات

يتميز البرنامج بواجهة جدًا سهلة وغير معقدة.

يدعم البرنامج أكثر من متجر Android مثل APK Pure و F Droid و APK mirror والكثير من المتاجر.

تستطيع تجاوز تحديث تطبيقات النظام الخاص بك.

يمكنك تحديث كل التطبيقات الخاصة بك مرة واحدة.

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كيفية تحديث جميع تطبيقات أندرويد تلقائيًا

بعد الحديث عن أفضل برنامج تحديث التطبيقات والتي تساعدك في إجراء التحديثات، يمكنك ضبط التحديثات بشكل دوري على أجهزة ال Android من خلال الخطوات التالية :-

فتح تطبيق متجر جوجل بلاي.

الضغط فوق زر رمز الملف الشخصي الموجود بالزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

الضغط على الإعدادات settings ثم تفضيلات الشبكة ثم التحديث التلقائي للتطبيقات.

تحديد أحد الخيارين التالين وهما ( تحديث التطبيقات على أي شبكة أثناء اتصالك بالواي فاي أو بيانات الجوال- أو تحديث التطبيقات فقط عند الاتصال بشبكة الواي فاي).

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ملاحظات هامة عند البحث عن برنامج تحديث التطبيقات

قبل الخوض في إجراء التحديثات ينبغي عليك في البداية الانتباه إلى بعض الأمور الهامة مثل:-

بعض هذه التطبيقات عند تحديثها قد تطلب منك أذونات جديدة.

قد يتطلب تحديث التطبيق إعادة تشغيل الهاتف.

اضغط فوق إدارة التطبيقات والأجهزة ثم النقر فوق إدارة من أجل البحث عن تطبيق معين.

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كانت هذه بعض الملاحظات الهامة حول موضوع تحديث التطبيقات، مع توضيح كيفية القيام بتلك العملية بالخطوات سواء بشكل تلقائي أو يدوي وبطريقة بسيطة وسهلة.