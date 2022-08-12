برقم الهوية .. الاستعلام عن عدد بطاقات الاتصال باسمك في السعودية لشركات الاتصالات

قدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية خدمة معرفة كم شريحة باسمي موثقة على رقم الهوية، بالتعاون مع شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، حيث يتسنى لعملاء شركات الاتصالات التعرف على كم شريحة مدونة باسمهم للتعرف على عدد البطاقات الموثقة بنفس رقم الهوية بسهولة، في السياق التالي نوضح خطوات الاستعلام عن عدد بطاقات الاتصالات باسمك في السعودية لشركات الاتصالات 1444.

كم شريحة باسمي بشركات الاتصالات السعودية

للتعرف على عدد بطاقات الاتصالات الموثقة بنفس الاسم على رقم الهوية أو رقم الإقامة في المملكة العربية السعودية، يتم اتباع ما يلي:

يتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم 900 تشتمل على الرقم 9988 عبر الجوال من شركة الاتصالات السعودية.

من خلال شركة موبايلي للاتصالات يتم ارسال رسالة نصية على الرقم 616166 فارغة.

ارسال رسالة نصية فارغة إلى الرقم 309985 عبر شركة فيرجن.

عبر شركة ليبارا يتم ارسال رسالة نصية على الرقم 1755 تشتمل على الاحرف ID

الاستعلام عن عدد الشرائح باسمي برقم الهوية

يتم التعرف على عدد بطاقات الاتصالات SIM برقم الهوية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط خدمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإلكتروني.

ثم أكتب رقم الهوية.

اختار الفئة، وحدد تاريخ الميلاد.

ثم انقر على استعلام لتظهر لك جميع البيانات.

الإجراءات اللازمة في حالة وجود أكثر من شريحة باسمي

إذا قمت بالاستعلام واكتشفت وجود أكثر من شريحة باسمك عليك باتباع ما يلي: